Hapal padl! Sparta hledá trenéra, na lavičku zatím usedne Ščasný

Přál si vítězství jako ideální dárek k narozeninám. Místo toho mu parta v rudých dresech namydlila schody. Blamáž v Srbsku nezůstala bez odezvy. Trenér Pavel Hapal ve Spartě končí, spolu s ním také asistent Oto Brunegraf. Vedení klubu oznámilo trenérovi odvolání v pátek v poledne. Odpolední tréninkovou jednotku absolvují hráči pod vedením sportovního ředitele Zdeňka Ščasného.

Vedení AC Sparta Praha odvolalo po prohře se Spartakem Subotica v 2. předkole Evropské ligy hlavního trenéra Pavla Hapala. Mužstvo na přechodné období přebírá sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.



Jedná se o dočasné řešení, klub bude hledat nového kouče ➡️ https://t.co/vTdqZQgQ6s pic.twitter.com/PgCMIHGQRz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 27. července 2018

„Výkony týmu nebyly dlouhodobě podle našich představ a situaci jsme po předvedeném výkonu a výsledku v Srbsku museli řešit. Zbývají pouze dva dny do ligového utkání v Jablonci a za šest dní bude odveta se Suboticou. Očekáváme zcela odlišný přístup a obě utkání chceme zvládnout. Převzetí týmu sportovním ředitelem považujeme za řešení dočasné," říká generální ředitel klubu Adam Kotalík pro klubový web.

Zdeněk Ščasný dočasně přebírá A tým. #acsparta pic.twitter.com/uPP1NiRVPN — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 27. července 2018

„Do Sparty jsem v zimě nepřišel s ambicí mužstvo trénovat. Nechtěl jsem tým z pozice kouče převzít ani po odvolání kouče Stramaccioniho. Jde o řešení skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Nicméně ihned se musíme začít připravovat, chceme zvládnout nedělní ligové utkání i odvetu 2. předkola Evropské ligy," ujišťuje Zdeněk Ščasný, který v Jablonci povede mužstvo ze střídačky.

Spasitelem po Italovi se nestal

Hapal přišel na Letnou v březnu, když vedení došla trpělivost s Italem Stramaccionim. Český internacionál však dovedl tým jen na páté místo v lize. Proto musí Sparta začínat již ve 2. předkole Evropské ligy, navíc v letní přípravě vyhrála jen dva ze sedmi zápasů.

„Máme v zápasech hluchá místa, ale také spoustu šancí, které zahazujeme. Věřím, že až je začneme proměňovat, budeme vyhrávat," doufal kouč na startu nové sezóny.

V ligové premiéře Sparta nakonec přemohla nováčka z Opavy (2:0), duel v Srbsku ji ovšem srazil tvrdě na zem.

Osmačtyřicetiletý Hapal měl smlouvu do června 2020. Kvůli příchodu do Sparty se vzdal angažmá u slovenské reprezentace do 21 let. Ve 12 ligových zápasech zaznamenal šest výher, pět remíz a jednu porážku.