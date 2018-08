Smolíčci z Julisky. Dukla pálí do vlastní sítě, soupeřům zařizuje výhry

Dva domácí zápasy, dva vlastní góly. Pro soupeře pokaždé vítězné. Na fotbalisty Dukly se v úvodu nové sezóny lepí smůla, vlastencem pomohli k výhře v prvním kole Plzni (1:3), v pondělní dohrávce 3. kola v malém pražském derby i Bohemians 1905 (0:1). „Určité situace honíme na poslední chvíli, pak dojde k tomu, že si dáme vlastní gól. Je to i o smůle, ale pokud míč do našeho vápna nepřijde, nemůže vlastenec padnout," povzdechl si trenér Pavel Drsek.

Lukáš Juliš slaví branku do sítě Dukly, do vlastní sítě nešťastně poslal míč Chlumecký

S Plzní se za stavu 1:1 trefil do vlastní sítě Jakub Podaný, s Klokany jeho kolega z obrany Martin Chlumecký. Ten navíc brankáře Filipa Radu nechtěně překonal i v generálce proti Hertě Berlín. „Není to zrovna ideální začátek angažmá v Dukle. Vybral jsem si holt kopec smůly," smutnil 21letý odchovanec Liberce, který v uplynulé sezóně hostoval ve Varnsdorfu.

V 25. minutě podnikli Klokani rychlou akci po levé straně, prudkou přihrávku Maška si v souboji s Lukášem Julišem srazil Chlumecký ve skluzu do sítě. Branka sice byla původně připsána Julišovi, oba aktéři ale měli po utkání jasno: vlastenec.

„Snažil jsem se tam dát nohu, asi jsem míč i štrejchnul. Obránce si ho pak srazil do brány. Počítám s tím, že gól bude uvedený jako vlastní. Tak by to mělo být," pověděl Juliš. „Na přední tyči jsem šel do skluzu, nevím, jestli jsem míč kopl do Juliše nebo šel ode mě přímo do brány," povzdechl si Chlumecký, kterému vlastence nikdo v kabině nevyčítal.

„Míč šel mezi brankáře a Martina, které šel ve sprintu do skluzu. Mohl se odrazit kamkoli. Prostě smůla," doplnil Podaný, který je rozmrzelý z bídného vstupu do soutěže. Přestože herní projev není špatný, po třech kolech je Dukla bez bodu.

„Byli jsme lepší než Bohemka, zasloužili jsme si vyhrát. Měli jsme spoustu centrů, vytěžili jsme z nich ale jen jednu tyč," litoval Podaný. „Rozhoduje se ve vápně, tam jsme byli nedůrazní. Třetí prohra není ideální, vytýčili jsme si však cestu s mladými hráči, musíme být trpěliví. Je otázka času, kdy to přijde," věří kouč Drsek.