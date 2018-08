Rošády na Letné, Sparta chystá výprodej! Hlavně těch nejdražších

Po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy chystá Sparta velký výprodej. Letnou by mohlo opustit na přestup nebo hostování až sedm fotbalistů. Především ti nejdražší a ze zemí mimo Evropskou unii. Rozhodly o tom vedení klubu a sportovní úsek.

Seznam konkrétních jmen existuje, ale oficiálně není k dispozici. Sparta bude informovat případ od případu. Zdroj blízký vedení klubu ale informace Právu poskytl.

Nejvýše je na seznamu turecký stoper Semih Kaya s ročním příjmem, který se blíží údajně šedesáti miliónům korun. Jenže... Nikdo nechce převzít jeho smlouvu, i když zájem by byl i doma v Turecku, ale za výrazně menší částku. Hráč sám samozřejmě za méně odejít nechce. Kaya sice hraje, ale jeho plat dělá v kabině zlou krev. Například Nicolae Stanciu bere okolo patnácti miliónů korun, ale nejlépe placený Čech Josef Šural „jen" šest.

O hráče není zájem

Druhý v pořadí byl záložník Tal Ben Chaim s platem přes 40 miliónů korun. Ten má ale přetržené kolenní vazy a devět měsíců bude mimo hru. Zájem o něj byl v Izraeli, také za méně peněz. „Odchod byl blíž než u Kayi, po zranění hráče ale zájemce cuknul," prozradil zdroj. K mání jsou i Balkánci, obránce Eldar Civič, útočník Zinedin Mustedanagič a záložník Mihailo Ristič. Velký zájem o ně však není. Konkrétní nabídka přišla na univerzála Bogdana Vatajelua z Rumunska a měla by se prý realizovat. Letnou opouští také zcela nevytížený obránce Juraj Chvátal, který míří do Olomouce.

Možná odejdou i ofenzívní středopolař Vukadin Vukadinovič a defenzívní záložník Jiří Kulhánek. „Jedná se o málo vytížené hráče, o to hůř se jim shání angažmá. Zájem Sparty je, pokud jde hráč na hostování, aby zejména mladí zůstali v Česku. Problém je ale v tom, že žádný klub není schopen naplno převzít jejich smlouvy, takže by je Sparta musela stejně platit. U Kulhánka vedení zvažuje, že by v případě odchodu Kayi zůstal, protože je schopen hrát i stopera a těch není na Letné nazbyt," dodal zdroj.

Opačným směrem by měl přijít už jen slovenský reprezentační záložník Ján Greguš z dánského FC Kodaň.

„Závisí to ale na tom, kdo a za kolik Letnou opustí. Majitel Daniel Křetínský už nehodlá zběsile utrácet jako před rokem," uvedl zdroj. Pikantní je, že bývalý kouč Andrea Stramaccioni, který stál za nepovedenými přestupy, si užívá vyplaceného odstupného, a dokonce prý dál žije v Praze, kde byl několikrát viděn.

Sparta má po ostudě se Suboticou jasný cíl – titul. Zatím za ním jde bez ztráty bodu. V nejbližších třech kolech ji čekají na Letné Příbram, venku Bohemians a doma Dukla.