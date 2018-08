Chlumecký zažil sportovní tragédii. Když na něj budu řvát, akorát ho pohřbím, řekl kouč Dukly

Má za sebou nejšílenější zápas ve své fotbalové kariéře. Stoper Dukly Martin Chlumecký si v prologu pátého ligového kola dal dva vlastní góly, přičemž ten v samém závěru poslal Pražany proti Slovácku do kolen. Dukla prohrála 1:2 a je dál v tabulce bez bodu.

„Musí to být šílené a vůbec mu nezávidím. Je to pro něj hrozně těžké, přitom neodehrál špatný zápas," litoval protihráče hostující záložník Lukáš Sadílek. Naprosto zdrcený Chlumecký, který má na kontě teprve pátý start v nejvyšší soutěži, mezi novináře nepřišel. Jeho spoluhráči ho ale už v kabině vydatně podporovali.

„A dál ho podporovat budeme. Nemůže za to. Nechceme, aby dopadl jako švédský hokejový brankář Tommy Salo, který se z hrubky ve čtvrtfinále s Běloruskem na olympiádě v roce 2002 vzpamatovával šestnáct let," prohlásil obránce Dukly David Douděra.

Hodně ponurou náladu měl po utkání domácí trenér Pavel Drsek, na Chlumeckého ale hlas zvyšovat nebude. „Když na něj budu řvát, akorát ho pohřbím. Spíš na něj musíme jít psychologicky," tvrdil 41letý kouč.

Jednadvacetiletý mladík má na góly do vlastní sítě nehoráznou smůlu. Před dvěma týdny takto zlomil malé pražské derby ve prospěch Bohemians, vlastence si vstřelil i v letní přípravě proti Hertě Berlín. „Tam šel do skluzu a gól jsme mu vyčítali. Ale rozhodně si nemyslím, že za všechny může," zdůraznil Drsek, jehož tým zažívá nejhorší vstup do sezóny od svého návratu na prvoligovou mapu. Dukla se ani na pátý pokus nedočkala prvních bodů v nové ligové sezóně, i když k jednomu byla nyní hodně blízko.

„Těžko se mi hledají slova. Pořád jsem věřil, že dáme druhý gól, bohužel to tam padlo soupeři. Je to škoda. Chybělo tomu fakt jenom kousek," posteskl si Douděra.