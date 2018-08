Tahák nepomohl a Karviná popáté prohrála. Čekali jsme, že se to může stát, řekl kouč

Pět minut před koncem za nepříznivého stavu 0:1 si k sobě zavolal krajního beka Čoliče a vrazil mu do ruky lísteček, který bosenský fotbalista následně odnesl kapitánu Janečkovi.

„Rozhodl jsem poslat Panáka na hrot a riskovat. Věřil jsem, že gól dáme. Napsal jsem na lístek rozestavení, protože ono se to špatně křičí na druhou stranu hřiště," pousmál se Nádvorník, kterému ale jinak do smíchu vůbec není.

Jeho tým sice proti Plzni předvedl sympatický výkon, na jeho konci byla pátá porážka z pěti pokusů. Nepomohla ani další změna v obraně, kde vedle Janečky kouč zasunul univerzála Filipa Panáka. „Trenér mi to řekl v sobotu, ani jsem neměl čas nad tím přemýšlet. Myslím, že jsme to s Márou zvládli dobře. Plzeň neměla vyloženou šanci, až na penaltu a gól, a to ani nebyla šance. To byl jednoduchý gól ze standardky. Zase, jako v Jablonci," litoval Panák.

Zatímco karvinský talent smutnil po páté porážce v řadě, trenér Nádvorník hledal na výkonu proti Plzni pozitiva. „Musím kluky pochválit, protože utkání odmakali. Měli jsme šance, ve druhé půli jsme byli Plzni rovnocenným soupeřem, ale nedokázali jsme, přes obrovskou šanci, srovnat," vykládal Nádvorník a znovu připomněl těžký los.

„Po losu jsme věděli, že tahle situace může nastat. Tím nechci říct, že bychom nešli do každého zápasu s tím, že chceme bodovat. Může nás mrzet utkání s Mladou Boleslaví, kde jsme ve všech statistických číslech byli lepší, ale dostali jsme čtyři góly. Kdybychom ten zápas zvládli, dýchalo by se nám teď lépe," uvedl kouč, který přišel do Karviné v létě z druholigového Táborska.

Pro Karvinou tak s trochou nadsázky začíná sezóna až šestým kolem. „Teď jsme zklamaní, protože jsme nejméně na bod proti Plzni měli. Ale doufám, že to klukům pomůže. Máme Opavu, která je na tom podobně jako my, a pak ještě máme před reprezentační pauzou Slovácko. To jsou zápasy, ve kterých musíme bodovat," naznačil Nádvorník.