Divil jsem se, že se Plzeň jen brání. Na to už nejsem zvyklý, vykládal gólman Karviné Berkovec

Znovu prohráli. Tentokrát doma s mistrovskou Plzní 0:1. Fotbalistům Karviné úvod sezóny nevychází a po pěti utkáních nemají ani bod. Mohou žehrat na těžký los, ale to je tak vše, co s tím udělají. A svěřenci Romana Nádvorníka si to velmi dobře uvědomují.

„Není to tak, že jsme přečkali prvních pět kol a nyní pro nás začíná soutěž. Soutěž už začala a pro nás je teď velmi těžké se do toho dostávat. Skoro všichni už mají nějaké body nahrané, ale my máme nulu, spoustu branek jsme dostali," smutnil karvinský univerzál Filip Panák.

Vzpruhou před slezským derby proti Opavě, které se v sobotu hraje na moravském hřišti v Brně, může být nebojácný výkon proti Plzni. „Minulé zápasy jsme hráli strašně, dnes to bylo lepší. Takhle musíme hrát dál i venku v příštím kole, nesmíme se vrátit k tomu, co jsme předváděli předtím," vykládal brankář Karviné Marin Berkovec.

Souboj s mistrem rozhodla jediná akce v 6. minutě utkání a neubráněný rohový kop, po němž se hlavou prosadil plzeňský snajpr Krmenčík. „Špatně jsme si přebrali hráče. Udělali blok, Krmenčík vyplaval sám a trefil to," popisoval Panák.

„V Jablonci jsme dostali gól z rohu a teď taky. Ze standardek je to vždycky hloupé. Má tam někdo být, a není tam... Ťuknul to tam a zapadlo to na zadní tyči, udělal to prostě dobře," pokračoval Berkovec, který o pár minut později tým podržel, když chytil Krmenčíkovi pokutový kop.

„Na nějaká videa jsme koukali, ale většinou kopal penalty Hořava, u kterého jsem byl připravený jít na druhou stranu, než kterou jsem zvolil u Krmenčíka. A vyšlo to," přiblížil karvinský gólman, který si v dalším průběhu žádný další zákrok nepřipsal. „Ve druhém poločase jsem se až divil, že Plzeň prakticky jenom bránila. Na to už vůbec nejsem zvyklý," usmíval se Berkovec.

Lví podíl na likvidaci plzeňských akcí už v zárodku měl mladík Ondřej Lingr, jenž vyběhl v této sezóně do utkání v základní sestavě poprvé. Pohyblivý záložník nedal hostujícím hráčům klid na rozehrávku a patřil jednoznačně k nejlepším hráčům na hřišti.

„Měl jsem za úkol neustále presovat, dokud budu mít síly," vysvětloval Lingr. Vydržel přesně hodinu. „Ještě bych tak pět minut zvládl, ale už jsem byl fakt zavařený," přiznal 19letý fotbalista.

Přes pátou porážku cítil, že nálada v týmu se zvedá. „Odehráli jsme dobré utkání, škoda toho začátku a neproměněné obrovské šanci ve druhé půlce. Ale takový výkon jsme potřebovali. Od něj se můžeme odpíchnout. V Brně s Opavou to urveme a pojedeme dál," řekl Lingr.