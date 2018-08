Malinský si dal gólový dárek k narozeninám

A to si oslavenec mohl připsat hattrick. „Jsem za ten gól strašně rád, protože v dresu Slovanu je první ligový. Že jsem mohl dát tři? Zůstávám na zemi. Při šanci, kdy jsem šel sám na gólmana, jsem měl střílet k tyči nebo dát míč Elvisovi Mashikemu, který by uklízel do prázdné. Pak jsem spíš hledal někoho na zadní tyči, než střílel, ale málem z toho byla branka a nakonec jsem ještě při další šanci zavíral prostor na zadní tyči, ale míč jsem trefil jen špičkou," usmíval se Malinský.

Trenér Slovanu Zsolt Hornyak byl spokojený s výkonem týmu, třemi body i prolomením předchozí střelecké nemohoucnosti, ale k úplně spokojenosti mu něco chybělo... „Měli jsme ještě tři čtyři stoprocentní šance, které jsme nedali. Trochu jsem se bál, aby se nám to nevymstilo. Ale Příbram jsme nakonec přehráli kvalitou a dali ještě dvě branky," oddechl si po utkání.

Csaplár: Byl to zápas chytrého s blbým

Příbram doma na podzim poprvé prohrála, což hráči těžce nesli. „Špatně, a hlavně pozdě jsme dostupovali soupeře," přiznal stoper Karel Soldát, který nastoupil místo potrestaného Jaroslava Treglera. „Určitě v tom nebylo žádné sebeuspokojení po bodu na Spartě," odmítl podcenění gólman Milan Švenger.

Hodně zklamaný byl kouč domácích Josef Csaplár. „Byl to zápas chytrého s blbým. My jsme se na Liberec připravovali, ale hráli jsme to, co oni chtěli. V první půli to bylo z naší strany hodně špatné, i když jsme měli za bezbrankového stavu dvě velké šance. Liberec byl ale lepší, cítil jsem, že to tam spadne, a spadlo. Ve druhé půli jsme konečně hráli to, co jsme chtěli, vyrovnali, ale pak jsme dostali laciný gól a po tom třetím už jsme se do zápasu nedostali. Někteří hráči předváděli něco, co jsem u nich ještě neviděl, nestačil jsem se chvílemi divit," uvedl důvody porážky příbramský trenér.