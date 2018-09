Užíváme si první příčku, usmíval se kouč Zlína Bílek

„Kde byl gólman Bohemky, jsem nesledoval. Viděl jsem padající míč a soustředil jsem se na něj, abych ho dobře trefil, což se povedlo, pak jsem trnul při penaltě, ale věřil jsem našemu gólmanovi a on ji chytil," usmíval se šťastný střelec. „Teď si užíváme první příčky, i když to bude třeba na jeden den, ale jsme tam zaslouženě za naše výkony," dodal.

Stanislav Dostál přiznal: „Moc penalt jsem v lize nechytil, takže každá je cenná a ještě pomohla k prvnímu místu. Vyšel jsem z předpokladu, že leváci je kopou po svojí noze, tak jsem na tu stranu skočil," usmíval se. Čtyři čistá konta nepřičítá jen svým schopnostem. „Je to práce celého týmu. Vždyť i útočníci brání na našem vápně. Hodně jsme se zlepšili v obranné činnosti," nabídl svůj pohled na výbornou obranu Zlína.

Hráči se shodli, že velký podíl na výsledcích má trenér Michal Bílek. „Hodně jsme zapracovali na obranné fázi. Navíc vpředu máme dva vysoké útočníky, kteří umí podržet míč, počkat na spoluhráče i zakončit. Je to příjemný pocit, vést ligu, všichni si ho užíváme, ale zůstáváme nohama na zemi. Vítězství na Bohemce je velmi cenné, byl to na podzim nejnepříjemnější soupeř, s nímž jsme se potkali," uvedl kouč Zlína.

Zvolil jsem špatně, přiznal neúspěšný střelec penalty

Smutným hrdinou zápasu byl domácí Martin Hašek mladší, který neproměnil pokutový kop. „Nekoukal jsem na pohyb gólmana. Soustředil jsem se, abych míč kopl dobře k tyči. Mohl jsem počkat na jeho pohyb, ale to bych se zase zpomalil a nedal takovou ránu. Zvolil jsem první variantu a bylo to špatně. Gólman skočil na tu stranu dřív a k míči se dostal," litoval střelec.

„Na penaltu je nás určeno víc, ale na hřišti už jsem byl jen já, tak jsem si vzal balón," dodal.

Jeho otec Martin Hašek syna spíš litoval: „Už když šel na penaltu, jsem se bál. Nemá tu praxi... A tak to i dopadlo."

Na hru Zlína měl jen slova chvály, ale svůj tým nehanil. „Zlín hraje nezvyklý systém se třemi obránci. My jsme se toho snažili využít rychlými akcemi, protože jsme věděli, že jakmile se zatáhnou kraje, budeme mít minimální šanci. Bohužel jsme nic nevyužili. Bylo to o chybách, a tu rozhodující jsme udělali my. Samozřejmě nás ztráta mrzí, ale nejsme poslední, komu Zlín vezme body. Je vidět, kolik kvalitní práce tam odvedl trenér Michal Bílek, který byl veřejností až dehonestován, ale je to opravdu výborný trenér," konstatoval Hašek starší.

Důvod inkasované branky vysvětlil i její kapitán, stoper Daniel Krch. „Špatně jsme se posouvali v obraně a střílejícího hráče jsme nezachytili. Důvodem porážky byl i fakt, že jsme ve druhé půli byli moc zalezlí. Ke gólu jsme možná měli blíž hlavně v první půli, bohužel jsme ho ve druhé sami dostali," smutnil.