I den v čele tabulky je skvělý, liboval si gólman Dostál a chválil kouče Bílka

Po dvou letech vede Zlín tabulku nejvyšší fotbalové soutěže. Na Bohemians v pátek zaznamenal čtvrté podzimní vítězství v řadě a výhrou 1:0 z těchto čtyř zápasů stanovil báječné skóre 9:0. K tomu Fastav přidal 373 minut bez inkasované branky. „Ševci“ tuší, že je to nejspíš pouze na den, ale první místo si i tak užívají.

Brankář Zlína Stanislav Dostál byl v zápase za hrdinu. Po zápase se rozplýval a chválou směrem k týmu nešetřil.

„Jsme tam! Nechci být na hrušce, ale myslím, že tam i patříme za naše poslední výsledky. Když jsme byli před dvěma lety v tabulce nahoře, hrálo se nám s lehkostí. Byli jsme psychicky v pohodě, v kabině to fungovalo. To se vám pak hraje úplně jinak. Máte lehkost a body, které vás ženou, a máte motivaci. Trenér Bílek nám našel herní styl, umí nás motivovat, má na tom velkou zásluhu. V minulé sezóně jsme si zkusili Evropskou ligu, to je jiný level, ale také strašné lákadlo si ji zase zahrát," prozradil gólman Dostál.

Klíčový pro výhru Zlína byl jeho zákrok, kdy chytil penaltu Martinu Haškovi mladšímu. „Penalty nebyly nikdy mojí silnou stránkou. Nějakou jsem chytil v domácím poháru, ale v lize... Nevzpomínám si. Tentokrát jsem vsadil na úsudek, že leváci kopou penalty po svojí noze, tak jsem tam skočil a vyšlo to," dodal skromně.

Dostál chválí obranu

Čtyři čistá konta v řadě jsou i jeho vizitkou, což ale skromně odmítá. „Cením si toho strašně moc. Minulý podzim nám obrana trošku nefungovala, i když jsem třeba nechytal. Nebo na začátku této sezóny jsme dostali za čtyři zápasy pět gólů, a byly to kolikrát šmudly. Teď se to nějak semklo, celá obrana funguje, jak má. Byť se dnes kopala penalta. Myslím, že to je souhra celého mužstva, dobře funguje obrana, kluci tříobráncový systém zvládají a krajní záložníci je dobře doplňují. I útočníci nám pomáhají bránit až skoro na vápně," vypočítal sedmadvacetiletý gólman.

Rozhodně ale nelítá v oblacích. „Je to moc fajn, ale nohama jsme na zemi. Musíme makat dál, abychom byli v co nejvyšších patrech pořád. Když nepolevíme a bude se nám dařit jako teď, můžeme zase uvažovat o pohárové Evropě," zdůraznil Dostál.