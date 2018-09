Haškové litovali neproměněné penalty i ztracených bodů

„Penalta mě hodně mrzí, ale nebudu tady brečet nebo se tím týden trápit a ani neskončím s fotbalem, ničemu by to nepomohlo. Nedali ji i lepší hráči, než jsem já," krčil rameny Martin Hašek junior.

A pak vysvětlil, v čem byl problém... „Na penaltu máme určenou skupinu hráčů, jenže na hřišti jsem z ní byl jen já, tak jsem si vzal míč. Měl jsem dvě možnosti. Buď gólman skáče napřed a je lepší si počkat na pohyb a dát to k druhé tyči. V tom je ale riziko, že mě vystojí a já, jak zpomalím, nedám ránu. Zvolil jsem způsob, ve kterém se cítím silnější - nekoukat na gólmana a trefit míč tvrdě a čistě k tyči. To se relativně podařilo, ale díky tomu, že skočil dřív, se k té tyči dostal. Špatně jsem se rozhodl..."

Už před penaltou měl obavu

Otec Martin přiznal: „Bohužel penalta vyšla na Martina, který nemá po zranění tolik natrénováno a herní praxi. Už před penaltou jsem měl obavu, aby to nedopadlo tak, že to nepromění. Sehráli jsme smutný zápas, mohlo to skončit i příznivějším skóre. Ale hráči ze sebe vydali vše a prohráli jsme se ctí a důstojně."

Bohemka mohla uhrát lepší výsledek. Šance na to měla. „Soupeř měl navrch v držení míče, hlavně na začátku druhé půle. Ale nebezpečné situace jsme naopak měli my. Ruda Reiter šel sám na gólmana, pak dával před bránu Júsufovi, který to nějak netrefil. Ve druhé půli Júsuf Hilál zachytil jejich rozehrávku a nahrál před bránu bráchovi, který promáchl, já pak z dorážky míč na bránu neprostřelil. Šancí jsme měli dost, ale bohužel jsme nebyli produktivní a Zlín nás trestal. Je to kvalitní mužstvo, které odehrálo dobrý zápas," vypočítal důvody porážky Martin Hašek mladší.

Když přišla řeč na to, že si zahrál od začátku spolu s mladším bratrem Filipem, což se od dob plzeňských bratrů Došků v devadesátých letech v lize nestalo, pookřál. „Je hezké vidět známou tvář (smích). Znáte každého spoluhráče, víte, kam mu dát přihrávku, co by mohl dělat... Bráchu mám samozřejmě dobře načteného, ale to ostatní spoluhráče taky. Z lidského hlediska je fajn, že jsme si spolu zahráli. Z fotbalového hlediska nás trenér vybral do sestavy, tak se snažíme hrát, jak nejlépe umíme," pravil.

Kouč a otec nasazení obou synů nekomentoval. Rozebral však příčiny porážky ze svého pohledu. „Měli jsme k soupeři velký respekt, protože je ve formě a hraje v rozestavení na tři obránce, které se v lize moc nevidí a je nepříjemné. I nám se někteří hráči začínají zvedat, takže na sebe narazila mužstva, u kterých by se dalo mluvit o slušné formě. Oba soupeři cítili sílu toho druhého a my v prvním poločase z toho asi vyšli o trochu líp. Spíš jsme mohli přemýšlet, že bychom měli jít do vedení. Ale cítili jsme, že stačí jedna chybička a soupeř může udeřit," konstatoval kouč Bohemky.

„Na situaci, ze které jsme inkasovali, jsem znovu upozorňoval hráče ještě v poločase. Že to Zlínští dávají nahoru, vyhrávají souboje a že musíme hlavně mít nabrané další hráče. A tam nám selhala obranná řada. Přesto jsme si ještě vypracovali šanci a penaltu. Je to škoda, že jsme prohráli, ale sebereme se a jedeme dál. Nelze opomenout, že nám chyběli někteří hráči jako Mašek, Švec, Júsuf se k mužstvu po reprezentačních povinnostech přidal až ve čtvrtek. To je konstatování, ne výmluva. Musíme zkrátka body urvat jinde. Nejsme ale posledním týmem, kterému Zlín sebere body," zdůraznil Hašek senior.