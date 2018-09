Slepička rozjásal Příbram! Sigma se dál topí v problémech

První minuty patřily Sigmě. Držela míč, ale nic kloudného nevymyslela. Ke střele, která by ohrozila Švengerovu branku, se nedostala. A tak se čím dál víc začali osmělovat domácí. Jenže se pouze zastřelovali. Soldát hlavičkoval daleko vedle, Květ trefil jen červenou zeď bránících hráčů, stejně skončil i Slepičkův pokus o sklepnutí míče do šestnáctky soupeře a Antwiho centr.

Olomouc se dostávala do akcí jen sporadicky. Když už se dostal k ráně Plšek, balón byl spíš nebezpečný letadlům než Švengrovi. Nadějně vypadala na druhé straně Květova dalekonosná střela, ani ta se však mezi tyče nevešla. Hlúpika pak zastavil včas Vepřek. Na straně domácích přibývaly standardní situace, ani z nich však nezahřmělo. Buchta dokonce podběhl Květův centr z rohového kopu, ale hlavičkující Nitrianský netrefil branku. V závěru poločasu svedl souboj se dvěma obránci Slepička, ale ani on neuspěl. Na pohledný fotbal chudý poločas tak skončil, aniž by diváci viděli šanci, natož pak gól.

Příbram se od úvodního hvizdu druhé půle do soupeře zakousla. Vedoucí gól mohl dát Hlúpik, ale jeho lob ze slibné pozice skončil nad břevnem. A tak si její fanoušci museli počkat bezmála hodinu. Pak Slepička vlétl do olomoucké šestnáctky, Antwi ho našel zpětnou přihrávkou, ale příbramský útočník už byl v těžkém úhlu, přesto vypálil k bližší tyči, čímž překvapil i Buchtu a míč skončil v síti.

Sigma zvýšila obrátky, získala uzemní převahu, ale do nebezpečné situace se nedostala. Domácí defenzíva pracovala bezchybně a snažila se posílat dlouhé míče na útočníky. Po jednom z nich se dostal až před Buchtu znovu Slepička, ale tentokrát ho nepřekonal. Hosté také přitvrdili. Plšek sestřelil u půlící čáry Soldáta, ale sudí žlutou kartu nevytáhl. S chutí však rozdal několik dalších za mnohem menší prohřešky. Příbram pak cenné tři body už ubránila. Naopak Antwi mohl přidat pojistku, ale Buchta jeho hlavičku vyrazil.