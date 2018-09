Csaplárova zpověď: To já pustil Matouška. Reprezentaci bych vzal

O vydřené výhře nad Sigmou

„Pro nás je to důležité vítězství, zasloužené, vydřené, i když zápas byl vyrovnaný. Teď jsme v době pomatouškovské, částečně se mění herní schéma, o to je to pro nás výhra důležitější. Olomouc měla v úvodu šance, ale pak jsme je do ničeho nepustili. Dřív jsme dostávali dost branek, teď jsme udrželi nulu, to je také důležité. Olomouc měla gólovky Falty a Plška, ale ve druhé půli už byly spíše jen závary. Procházíme teď změnou, přivedli jsme hráče, nasadili jsme poprvé do základu Antwiho a Průchu. My jsme tolik šancí jako jindy neměli, ale zápas jsme zvládli."

O odchodu Matouška

„Některým lidem se odchod Matouška nelíbí a svádějí to na prezidenta klubu Jaroslava Starku. Ale on za mnou přišel, a řekl, že rozhodnutí je na mně. Když řeknu ano, odejde, když řeknu ne, zůstane. Vůbec jsem nepřemýšlel o penězích, kolik za něj Příbram dostala, to neřeším, mě se týká sportovní a lidská stránka. Mluvil jsem s ním i dalšími hráči a dal jsem souhlas, aby odešel. Je pravda, že Matoušek se podíle na sedmdesáti až osmdesáti procentech našich gólů. Pro hráče byl jeho odchod hlavně změnou v hlavách, hodně na něj spoléhali, teď tu není. Obávali jsme se, že ztratíme především na rychlosti, ale my jsme na ní možná získali. Emmanuel Antwi nastoupil poprvé v lize od začátku a dokázal ho nahradit, příchodem Mingazova se rychlost ještě zvýšila. Antwi by měl být náš budoucí Matoušek. Má dobře nakročeno, na Spartě dal gól, teď na něj nahrál, je to velmi zajímavý hráč. Ale odešla nám určitá lehkost. Snad mě tu lidé neukamenují."

O reprezentaci...

„Při utkání reprezentační dvacítky s Portugalskem jsem se tady náhodou sešel s místopředsedou FAČR Romanem Berbrem, ale o žádné nabídce nebyla řeč, jak spekulovala některá média. Kdybych tu nabídku ale dostal, vzal bych ji. Myslím si, že už jsem pro národní tým dozrál a mám také rád výzvy. Potěšilo mě, že jsem v anketě fanoušků skončil ještě před Jardou Šilhavým, vážím si toho a fanouškům děkuji."

O mladých hráčích...

„Teď se hodně mluví o tom, jak špatně na tom je náš fotbal a že nemáme hráče. Ale není to tak, že by se na Západě rodili terminátoři a tady blbci. Je to především o lidech, kteří s mladými pracují, ale i těch kolem nich. Do určitého věku jsme konkurenceschopní, pak už ne. A v tom je problém, který musí český fotbal odstranit. O práci s mládeží se moc mluví, ale co se dělá... S mladými se musí pracovat, jsou to hodiny u videa, hodiny u počítače, hodiny práce. Když chcete vychovat dobrého hráče, musíte to jako trenér tvrdě odmakat. Třeba Matoušek jeden čas přestal dávat góly, najednou na sebe nebral odpovědnost, protože hledal především Míru Slepičku. Když jsem si to zanalyzoval, řekl jsem Slepičkovi, že asi nebude hrát, protože Matoušek hledá jen jeho. Promluvili jsme si všichni tři a najednou to zase šlo. Matoušek dával góly a vytvářel šance spoluhráčům. Výsledky ukazují, že to v Příbrami s mladými děláme dobře. Kdysi jsem to tu zakládal, pak to předal Tondovi Barákovi, a teď mám zase akademii na starosti. Už jsem říkal prezidentovi, že mezi mladými vidím dva padesátimiliónové hráče. Jména říkat nebudu, abych na ně nevyvíjel tlak. Když to umíme v Příbrami, mělo by to přece jít i jinde. Mladí hráči, ale i ti starší, pro nás nesmějí být jen čísla a pozice v sestavě, ale především lidi."