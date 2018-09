Nejlepší zápas? Ten byl s Amsterdamem, ale blížilo se mu to, libuje si neprůstřelný hrdina Mladé Boleslavi

Byl to jeden z vašich nejlepších zápasů v kariéře?

To asi ne. Ten můj nejlepší byl na Ajaxu Amsterdam (v dresu Waalwijku v sezóně 2013/2014 vychytal čisté konto, pozn. red.). To byl opravdu můj největší zážitek. Samozřejmě tenhle se tomu trochu vyrovnává, protože jsem měl docela dost zákroků. Myslím, že celkem i důležitých. Jsem rád, že jsme konečně vzadu udrželi nulu.

Připomněl jste si ten duel s Ajaxem v průběhu utkání s Jabloncem?

To ne, tam to bylo trochu jiný. Bylo tam asi 56 tisíc diváků, to je něco jiného. Ale je fakt, že mně takové zápasy sedí, kdy na vás jde více střel můžete něco pořád dělat. Víc než chytat třeba za obranou Sparty nebo Plzně, kdy jdou jedna dvě střely na bránu, gólman se nemá moc šancí ukázat a pak to vyloví dvakrát ze sítě a je svým způsobem za blbce.

Takže soucítíte s vaším protějškem Vlastimilem Hrubým? Šly na něj tři střely, navíc Boleslav nekopala ani jeden rohový kop...

To je prostě smůla. Takhle to sedne a někdy vás to trefuje a někdy vás to netrefí nikdy. Takže to se stává. Je to zápas blbec, kdy za to gólman nemůže a třikrát loví míč ze sítě a pak se z toho musí nějak psychicky dostat.

Který zákrok byl nejtěžší?

To se těžko hodnotí. Myslím, že možná ve druhé půli dorážka po mé vyražené střele po centru ze strany, kdy jsem se postavil a balón jsem vůbec neviděl, možná až tak metr ode mě, a reflexivně jsem to dostal přes břevno. Jinak každý zákrok je svým způsobem specifický a je těžké říci, který je vyloženě nejtěžší.

Vypadalo to, že v Jablonci byste gól prostě nedostal, i kdyby se hrálo dál. Co vy na to?

(směje se) Taky jsme jich odehráli spoustu, kdy jsme si vypracovali dost šancí a nebyli jsme prostě schopní gól dát. To jsou přesně situace, kdy můžeme hrát klidně 120 minut a gól nepadne.

Cítíte se jako hrdina?

Cítím se dobře, ale ne jako hrdina. Je to kolektivní sport a je nás tam jedenáct. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem mohl mužstvu trochu pomoci. Jeli jsme do Jablonce naplno bodovat, ale výsledek úplně neodpovídá tomu, jak soupeř hrál. My jsme byli produktivnější. Měli jsme asi čtyři šance a dali tři góly. Myslím, že Jablonec hrál dobře kombinačně, držení balónu možná bude procentuálně víc na jejich kopačkách. Ovšem dobře jsme bránili, dostávali se pod balón a byli jsme připravení na krátký narážečky s průnikovou nahrávkou. Všechno jsme to věděli a ani jim nedovolili nějakou stoprocentní šanci, kdy by šli vyloženě sami na branku. Možná jen ke konci Chramosta. Vždy nějaký náš hráč mohl ovlivnit střelce, na kterou stranu to dát, takže pro mě to bylo trochu jednodušší, než když postupuje hráč sám.

Ve Zlíně jste v úvodu sezóny také vedli 2:0, ale nakonec prohráli 2:3. Bylo to varováním?

Zažil jsem i zápas v Liberci, kdy jsme vedli 1:0 a během tří minut jsme 1:2 prohráli. Takové zápasy jsou, ale na to myslet nemůžete. Musíte pracovat na sto procent a věřit tomu, že se to soupeři nepodaří.

Co pro vás znamenají tři body z Jablonce z pohledu tabulky?

Po nás je to super. Hlavně musíme naplno bodovat doma a když nějaké body přivezeme z venku, bude to jen plus. Pak se budeme posouvat nahoru či do vyššího středu, kam podle mě rozhodně patříme.