FOTBAL ON-LINE: Baník zkouší ve šlágru kola ukončit neporazitelnost Sparty

Vyprodaný stadión požene fotbalisty Baníku Ostrava do boje proti pražské Spartě v dohrávce osmého kola první ligy. Baník by ve Vítkovicích rád potvrdil dobrý vstup do sezóny, po kterém mu v tabulce patří páté místo a na pražského rivala ztrácí jediný bod. Letenští zase jako jediní ještě v nejvyšší soutěži neprohráli. Zápas začal v 18:00 (stav je zatím 0:0), přímý přenos vysílá O2 Sport a v podrobné on-line reportáži jej můžete sledovat na Sport.cz.