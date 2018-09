Výstraha pro Jablonec. Nesmíme se bát, jinak to bude špatné, varoval Rada před Evropou

„Hodně to bolí. Nula tři doma s Mladou Boleslaví? To je nepochopitelný... Chtěli jsme vyhrát a zůstat v pohodě, abychom jeli na zápas v EL v pohodě, ale bohužel se tak nestalo," soužil výsledkový debakl obránce Tomáše Holeše.

Tak vysoko doma prohrál Jablonec naposledy vloni v říjnu se Spartou. Nyní je bez bodu již druhý zápas v řadě. V předchozím kole padl v Brně s Opavou 0:2.

„A navíc jsme v těch dvou zápasech nevstřelili branku," poznamenal kouč zelenobílých Petr Rada s tím, že na Střelnici po dvou prohrách prožívá nejtěžší období po návratu do Jablonce vloni v prosinci.

„Ale myslím si, že jsem už měl ve fotbale horší období. Každopádně je to nepříjemné, každá prohra mě mrzí a ta s Boleslaví dvojnásob, protože jsme byli ustrašení," štvalo zkušeného trenéra. Jeho tým soupeře výrazně přestřílel, ale hosty podržel výborný gólman Jan Šeda a navíc ho vyškolil v proměňování šancí.

„Vzadu jsme zbytečně couvali, báli jsme se dostoupit ke Komličenkovi či Konatému, dostupovali jsme k nim pozdě a nechali je zpracovávat balón. Tam jsme se hodně báli, na levé i pravé straně," mrzely Radu první dvě obdržené branky.

Třetí zásah pak přidal Ladislav Takács. „Ten byla fatální. Hráči zase couvali do brány, Takács si odskočil, dostal to na prsa a v klidu zakončil... To jsou chyby, které jsme na jaře nedělali," připustil jablonecký trenér, který ve středu odlétá s týmem do Rennes.

„Chtěli jsme se od toho oprostit. Hráče jsem upozorňoval, aby nemysleli na čtvrtek a aby se soustředili se na těžký zápas s Mladou Boleslaví. Nevidím do jejich hlav, ale už nás to malinko vytrestalo v utkání s Opavou, které jsme hráli po losu základní skupiny... Ale tohle jsou situace, na které si hráči prostě musí zvyknout, pokud jsou v Evropě. Zápasů bude hodně. Pokud bychom však měli strach jako teď, bylo by to hodně špatný. Máme tři dny, abychom se přeorientovali na EL," burcoval Rada. Jablonec po prohře klesl na osmé místo.

„Takový výkon by v Rennes určitě nestačil. Jak dozadu, tak dopředu. Dozadu musíme hrát pevně a když se pak dostaneme dopředu, tak to musíme vyřešit kvalitně, což nám s Boleslaví scházelo," uznal Holeš, jemuž Šeda v 60. minutě chytil tutovku.

„V prvním poločase jsme měli spoustu rozjetých akcí, ale nedokázali jsme je dotáhnout kvůli naší špatné kvalitě. A když jsme to ve druhém poločase zlepšili a dokázali si vytvořit šance, tak jsme zase ztroskotali na Šedovi," uzavřel Holeš.