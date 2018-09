Dát gól první my, tak máme body. Ale je to jen kdyby, litoval šancí Baroš

Tři zápasy útočník Baníku Milan Baroš kvůli poraněné noze vynechal, zápas se Spartou si ale ujít nenechal. Do souboje proti odvěkému rivalovi vyběhl od první minuty, střelecky se ale, stejně jako všichni jeho spoluhráči, neprosadil. Sparta se v Ostravě zásluhou Benjamina Tetteha trefila jednou a zvítězila 1:0. „Jsme zklamaní. Věřili jsme si, i když jsme věděli, že to nebude takový zápas jako na jaře (Baník vyhrál doma 3:2 - pozn. aut.), že to bude o jednom gólu,“ říkal ostravský kapitán.

Robert Hrubý zápas se Spartou zhodnotil jako válku. Jak jste ho vnímal vy?

Je to vždycky stejné. Vyhecovaný zápas, na jaře jsme z toho vyšli vítězně my, dneska oni. Takový je fotbal.

Je porážka velkým zklamáním?

Zklamaní jsme po každém prohraném zápase. Věřili jsme si. Věděli jsme, že to nebude takový zápas jako na jaře, kdy padlo hodně gólů. Už před zápasem jsme tušili, že to bude o jednom gólu. Oni jej dali. My taky měli nějaké šance, nevyužili jsme je. Oni ano.

Utkání bylo hodně vyhecované. V první půli se ve vápně Sparty při rohu strhla menší potyčka. Hádal jste se s trenérem Sparty...

Pořád v tom něco hledáte. Prostě jsme prohráli. Musíme uznat, že Sparta byla lépe připravena než na jaře. Dneska to prostě lépe zvládli oni.

Dali do toho víc agresivity, než na jaře?

To se musíte zeptat jich. Byl to vyrovnaný zápas, oni taky neměli tutovky, jen jednu po naší chybě. Ani de facto nebylo moc střel na bránu, byl to takový zápas od šestnáctky k šestnáctce. My jsme ve druhém poločase mohli některé akce lépe dohrát. Kdybychom dali první gól my, tak si myslím, že máme body my. To je ale všechno jen kdyby. Oni se dostali do vedení a pak už to zkušeně dohráli.

Jak jste vnímal, že vám sudí Královec tentokrát v soubojích pískal hodně faulů?

Nastavil takový metr, pískal to na obě strany myslím stejně.

Jak jste viděl vaše šance ve druhé půli? Hrubého střelu a pak vaši kombinaci s ním?

Střelu gólman dobře chytil, podle mého to šlo do brány. Tu druhou akci měl vzít Robo na sebe. Už jsem nečekal, že mi bude míč vracet. Prostrčil jsem mu to kolem beků, čekal jsem že to zakončí na zadní tyč placírkou. Navíc, když má tu střelu hodně dobrou, utaženou. Ještě se rozhodl to vracet pod sebe, ale já už jsem to vůbec nečekal. Škoda, měl to vzít na sebe a zkusit to prorvat.

Naskočil jste do utkání po měsíční pauze. Jak jste se cítil?

Určitě to ještě není takové, jaké to bylo po letní přípravě. Budu muset potrénovat, snad se do toho ještě dostanu.