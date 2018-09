Zlín mi vrátil radost z fotbalu, říká kouč Bílek. Inspiroval se v Juventusu

Zase si užívá radost z fotbalu, Fastav Zlín totiž pod vedením Michala Bílka prohání špičku ligy. Minulostí jsou doby, kdy ho fanoušci vyháněli z lavičky národního týmu, přestože s ním došel až do čtvrtfinále ME 2012. Kouč to hodil za hlavu, ale v rozhovoru pro Právo a Sport.cz přiznal: „Zlín mi vrátil radost z fotbalu.“