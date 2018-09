Obrovská úleva, oddechl si Jemelka po těsné výhře nad Duklou

Jak jste rozhodující situaci viděl?

Ani nevím, jak to tam spadlo. Nějak se míč odrazil od Martina Hály ke mně a já ho pak do brány prostě jen dotlačil.

Jaké to je, téměř po dvou měsících opět okusit pocit vítězství?

Velká radost, obrovská úleva. Konečně to přišlo. A nedostali jsme gól, což se nám už dlouho nepodařilo. Paráda. Snad to z nás teď už spadne.

Prvních 30 minut ale z vaší strany nebylo vůbec vydařených.

Je to tak. Asi jsme byli trochu nervózní. Byla tam zkrátka křeč. Dvakrát jsme jim nahráli do hodně slibných brejků. Chtěli jsme však zápas odedřít, byť to není naše hra, makali jsme, bili jsme se jeden za druhého a konečně vyhráli. To je podstatné.

Když jste se dostali do vedení, výrazně jste ožili...

Gól nám vliv do žil sebevědomí, začali jsme hrát, zatlačili jsme je, a jak říkáte, šlo to.

Po přestávce jste ovšem znovu zapadli do scénáře předchozích zápasů...

Musím souhlasit. Herně nám to teď nejde. Vyhráli jsme však a musíme se od toho odrazit. Zkrátka, je potřeba pokračovat takto dál, hrát jako jeden tým, a i když se nám herně nebude dařit, musíme body nějak ukopat.

Co bylo klíčové, že jste po dlouhé době udrželi čisté konto?

Jednoznačně nasazení všech do obrany. Makali jsme jeden za druhého, skluzovali, souboje vyhrávali, nic nám nepropadávalo, byli jsme tam, kde jsme měli být.

Řekli jste si před zápasem, že teď už musíte bodovat za každou cenu, bez ohledu na krásu, fotbalovost?

Úplně ne. Potřebovali jsme samozřejmě uspět, ale chtěli jsme hrát i svoji hru. Na hřišti to ale v situaci, jaká je naše, bývá zpravidla jinak. Přijde křeč, chybí sebevědomí. Nejde-li to však jinak, musíme se přizpůsobit soupeři, makat a urvat to. A právě to se nám s Duklou podařilo.

V závěru jste se však opět o výsledek viditelně báli.

Závěr určitě nebyl zcela podle našich představ. Zvládli jsme ho však. Do tutovky jsme soupeře nepustili. V tom vidím velký posun.

Hráli jste i za trenéra Václava Jílka?

Rozhodně. Nejen však za něj, ale i za naše fanoušky. Chceme je zase vrátit na stadión a naladit se na vítěznou vlnu. Myslím, že na to máme. Trenéra tady chceme a změny ne.

Aby zůstalo u vašeho přání, budete muset výhru s Duklou příště venku potvrdit.

Jasně. V týdnu budeme mít větší klid a v Liberci zase zkusíme naší hru od začátku, snad nebude nervozita, odpíchneme se od dna a už to půjde.