Věřím, že letos titul pro Spartu získáme. Už je na čase, uvědomuje si Stanciu

Byl to jeho part. Určitě nejlepší, jaký po příchodu do Sparty odehrál. Nejenže vstřelil Liberci dva góly, ale navíc asistoval i obou tref Tetteha. „Takhle já nepřemýšlím a o sobě mluvím nerad. Nejsem tak důležitý, to tým je důležitý,“ odmítá Nicolae Stanciu chválu, kterou byl po zápase zahrnován. „On si ji zasloužil už po předchozím ligovém střetnutí v Ostravě, kde také usilovně pracoval pro mužstvo,“ připomíná letenský kouč Zdeněk Ščasný, že výkony rumunského legionáře šly v posledních týdnech výrazně nahoru.