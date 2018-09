Trpišovský: Snad bude Tecl v pořádku, byla by to pro nás velká ztráta!

Jeho týmu přivála tři body několikaminutová pasáž v závěru prvního poločasu, v níž sevřel klokany do jejich pokutového území. Z tlaku rezultovala vítězná trefa Jaromíra Zmrhala. Jinak byli hosté více jak rovnocenným soupeřem, mohli udeřit už zkraje zápasu, kdy Martin Hašek zatřásl břevnem.

„Začali jsme trochu vlažněji, nedostali jsme se do úvodního tlaku. Kdyby Haškova střela skončila gólem, bylo by to složité. Zbytek poločasu jsme odehráli velice dobře," uvedl trenér Jindřich Trpišovský.

Po přestávce šel výkon Slavie dolů, hráči byli v soubojích pozdě, hosté je pohybově převyšovali. A hrozili vyrovnáním. „Druhá půle nebyla dobrá. Poznamenaly ji dvě věci: nedotáhli jsme hodně slibných situací, a hrálo se strašně nahoru dolů. V tom měla Bohemka navrch. Měla čerstvé hráče a čtyři extrémně rychlé nahoře," prohlásil Trpišovský, podle něhož někteří z jeho svěřenců dohrávali na morál. „Až jsem je litoval. Bylo vidět, že nemůžou běhat, skvělí fanoušci je k tomu dohnali," dodal kouč.

Tecla odnesli na nosítkách

Jeho myšlenky budou v nadcházejících hodinách se Stanislavem Teclem. Klíčovému útočníkovi luplo v průběhu prvního poločasu v koleně, byl odnesen na nosítkách. V nočních hodinách ho čeká vyšetření na magnetické rezonanci. „Je těžké předvídat, uvidíme po vyšetření. Doufám, že dopadne co nejlépe. Byla by to pro nás velká ztráta, Standa je ve skvělé formě," uvedl Trpišovský.

Tecla nahradil Janem Matouškem, který dvakrát nepřesně zakončil. Chyběl mu klid, svazovala ho možná nervozita, doma v lize hrál za Slavii poprvé. „Zahrál v rámci svých možností, zápas odpracoval. Měl to těžké v tom, že na hrotové pozici tolik nehraje. Pokazil na začátku nějaké věci, byl sám pod tlakem. Ale byla vidět jeho extrémní rychlost, dřímá v něm velký potenciál," podotkl kouč.

Vzhledem ke zranění Tecla o poločase nestáhl „nalomeného" Coufala. Byť mu to bylo doporučováno. „O poločase za mnou přišlo snad osm lidí, ať ho sundám, že ho bolí koleno. Viděl jsem, že chce hrát. Měl ho zatuhlé, ale nemohli jsme si dovolit ho vystřídat," reagoval Trpišovský.