Baroš trestu neujde. Hrozí mu stopka až na šest utkání

Ve zprávě rozhodčích o utkání stojí: „Surová hra - prudké udeření soupeře předloktím do oblasti obličeje v souboji o míč v nepřerušené hře. Hráč po udělení červené karty projevoval nesouhlas gesty a současně použil vulgární slova „to si děláš p..u. Po cca 30 vteřinách opustil hrací plochu, kde cestou z hrací plochy zatahal za ruku čtvrtého rozhodčího a dále projevoval gesty nesouhlas s vyloučením."

Barošův zkrat přišel ve 13. minutě utkání 10. kola. A podle dostupných záběrů je patrné, že se 36letý fotbalista nesrazil s Tomášem Součkem náhodou. Naopak, televizní kamery a také video, po jehož shlédnutí rozhodčí Berka změnil původní žlutou kartu na červenou, ostravského fotbalistu usvědčilo z úmyslu.

„Dostal jsem zásah, skolil mě, ale nevěděl jsem, jak to bylo tvrdé. Cítil jsem, že mě trefil ze strany. Na videu to asi bylo vidět lépe," popisoval slávista Souček. „Netuším, zda to bylo ramenem, nebo loktem. Cítil jsem, že do mě vrazil, nevím přesně, kam to šlo. Fakt nevím," dodával.

Výbuch emocí ho může přijít draho

Kdyby Baroš trest přijal a nedal vzápětí průchod svým emocím, větší trest by mu zřejmě nehrozil. Ovšem následné vražení do sudího Berky, vulgární projevy a zatahání za ruku čtvrtého arbitra mu mohou pořádně přitížit. Pokud disciplinárka vyhodnotí, že se Baroš dopustil pohoršujícího, urážlivého nebo ponižujícího chování vůči delegovaným osobám, může dostat trest na dvě až šest utkání a pokutu 50 tisíc korun. A kdyby jeho chování komise zhodnotila jako zvlášť hrubé, může se na fotbal dívat z tribuny klidně až devět měsíců. A to by byl možná konec profesionální kariéry bývalého reprezentanta.

„Já doufám, že to tak hrozné nebylo. Ze hřiště, jak jsem na to koukal, mi přišlo, že má ruku u těla. Že to nebyl vyloženě úder loktem, divil jsem se, že mu sudí dal červenou kartu. Jestli to na videu posoudili takhle? Já doufám, že se slitují a nedostane nějaký přísný trest," řekl Martin Fillo, hrdina utkání Baníku proti Slavii.

Ani host Josef Hušbauer by na Baroše nebyl extrémně přísný. „Byl to faul, ale nemyslím že na červenou. Kdyby Baroš dostal žlutou, mohli jsme si to rozdat na férovku," řekl kapitán Slavie. Trenér Bohumil Páník neviděl v souboji úmysl. „Milan není hráč, který by chtěl zranit. Šel prostě do souboje," řekl kouč, který také musel opustit bojiště. Na pokyn čtvrtého rozhodčího byl v 83. minutě vykázán na tribunu za soustavné teatrální projevy nesouhlasu s rozhodnutím rozhodčích.