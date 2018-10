Šéf ligy se ozval. Odvolání Hrubeše jste s námi měli konzultovat, vzkázal Svoboda na Strahov

Předseda FAČR Martin Malík byl zaskočený, že LFA posílá výtky vedení fotbalu přes novináře. „Příliš nechápu, proč se musíme k debatě vyzývat prostřednictvím médií, když si prostě můžeme zavolat a potkat se. Telefonní čísla na sebe máme," uvedl Malík v prohlášení, které následovalo po dnešním vyjádření LFA ke konci Hrubeše ve funkci.

„Uvedený krok může mít negativní dopad na jinak velmi dobré vnímání procesu zavádění videosystému v nejvyšší domácí soutěži. I proto, že nebyla možnost situaci s předstihem vysvětit Mezinárodní pravidlové komisi IFAB a FIFA," vzkázali Svoboda a spol. na Strahov.

Připomněli přitom Berbrovi a Chovancovi, že Roman Hrubeš se stal hlavním stavebním kamenem projektu videorozhodčí v tuzemsku a jeho odbornost, přístup a entusiasmus přispěly k tomu, že se zavedení systému VAR se stalo realitou, a ne pouhým přáním.

"Proto tento postup vnímáme jako vyjádření nerespektu k Ligové fotbalové asociaci," uvedlo vedení LFA ve svém prohlášení reagujícím na odvolání Hrubeše.

Ten je totiž hlavním garantem projektu videorozhodčích směrem k zahraničním organizacím FIFA a IFAB, proto se LFA obává možného poškození dobré reputace procesu zavádění videa do českého fotbalu.

„Projekt videorozhodčího funguje v lize velmi dobře, byť je jistě velký prostor pro jeho další zdokonalování a posouvání vpřed. Velmi bychom proto uvítali aktivní zapojení Komise rozhodčích a jejího předsedy do dalšího zdokonalování a posunu. A to nejen proklamativními vyhlášeními, ale rovněž konkrétními skutky včetně finanční participace. V případě zájmu aktivně zapojíme přímo předsedu komise Jozefa Chovance do dalšího rozvoje tohoto projektu," naznačil šéf LFA Dušan Svoboda, o čem by rád při jednání s prvním mužem českého fotbalu Martinem Malíkem také rád mluvil. Měli by se bavit i o tom, jak zajistit pokračování projektu na takové úrovni, aby s ním byla FAČR spokojena minimálně tak, jako tomu doposud bylo u LFA.

Na přetřes se při setkání obou šéfů zřejmě dostane i další působení Petra Mlsny v Chovancově komisi rozhodčích, protože po odvolání Hrubeše se spekuluje i o jeho odchodu.

„Tento krok zatím nebudeme komentovat," nechtěl se Mlsnově budoucnosti v komisi rozhodčích vyjadřovat mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Fotbalová asociace ČR ve čtvrtek večer zareagovala na celou situaci prohlášením pro média, kde nabízí svůj pohled na situaci. Vyzývá v něm LFA ke konstruktivnímu řešení problémů namísto laciných a účelových názorových výměn prostřednictvím médií.