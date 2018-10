LFA mezi elitou evropských soutěží

„Jsem strašně rád, že se jsme se stali řádným členem European Leagues. Je to velmi prestižní organizace a silný partner, díky kterému posílí svou pozici na fotbalové mapě i LFA. A je to rovněž ocenění všech, kteří se na vzniku a rozvoji LFA podíleli a podílejí," řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

Organizace European Leagues (dříve působící pod zkratkou EPFL) schválila vstup české Ligové fotbalové asociace do svých řad na pátečním řádném zasedání v německém Frankfurtu, kterého se zúčastnili výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta spolu s obchodním a marketingovým ředitelem Danielem Hajným. „Pro Ligovou fotbalovou asociaci je vstup do společenství European Leagues důležitým krokem. Organizace European Leagues stála o vstup LFA do svých řad a nyní se nám otevírá platforma, která nám pomůže ještě lépe rozvíjet profesionální soutěže," řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Česká nejvyšší soutěž se zařadí nejen po bok fotbalových velmocí ale i srovnatelných lig ze západní Evropy. „Naše členství bude přínosné díky kontaktu s evropskými top soutěžemi ale především s ligami nám podobnými, jako jsou belgická, nizozemská či dánská. Po osamostatnění profesionálních soutěží od FAČR, zavedení videorozhodčího či změně herního formátu se jedná o další milník pro LFA," dodal Bárta.

Společně s LFA byly přijaty i organizace zaštiťující nejvyšší soutěže v Litvě a na Ukrajině. Organizace European Leagues tak nyní má celkem 35 členů napříč celou Evropou, což čítá více než 900 profesionálních klubů. Ligová fotbalová asociace si od vstupu do elitní fotbalové společnosti kromě prestiže slibuje i výrazné posuny po organizační a obchodní stránce. „V oblasti obchodu a marketingu získáváme vstupem do European Leagues přístup k velkému množství informací a zkušeností ze strany ostatních evropských lig. Věřím, že naše členství v tak prestižní asociaci pomůže profesionálním fotbalovým soutěžím v Česku k rychlejšímu růstu ve všech aspektech," doplnil obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.