V speciálním duelu na Julisce měl nakonec navrch Skuhravý. I proto bude velkorysý

Vykládat mohli, co chtěli, jedno ale přiznat museli. Nedělní ligové klání na Julisce pro ně mělo specifickou příchuť. Pro oba. Vždyť Roman Skuhravý v úvodu ligy vedl právě Opavu a teprve začátkem září zběhl do Dukly, Ivan Kopecký ho pak ve Slezsku v pachtění za záchranou vystřídal.

„Lhal bych, kdybych tvrdil, že to pro mě nešlo o speciální zápas. O to víc jsem se chtěl oprostit od postranních vlivů," nepopíral Skuhravý, že o tři body v nedělním duelu moc a moc stál. I proto si to v závěrečných minutách za bezbrankového stavu rázoval kolem postranní čáry, udílel svým svěřencům pokyny, dirigoval je, aby se tlačili k opavské bráně.

„Já věděl, že své emoce na uzdě udržím. Šlo ale o kluky," tvrdil, že se ovládal, i když rozhodující trefa stále nepřicházela.

I jeho kolega na opavské lavičce Kopecký se ovládal a krotil, jak to jen šlo, byť vidina bodu z Julisky představovala pro něho i Slezany manu nebeskou. Navíc už ji pomalu držel v rukou. Vždyť k nerozhodnému výsledku měl stejně blízko, jako před měsícem v 8. kole v Plzni.

Jenže teď v utkání, kdy stál proti Skuhravému. A navíc v zápase, v němž Dukla mínila tříbodovým ziskem oslavit své sedmdesátileté jubileum.

„I pro mě šlo o specifické střetnutí. Pro hráče mělo ovšem ještě emotivnější nádech. Nechtěli jsme ale atmosféru provázející zápas dramatizovat, podstatné bylo soustředit se sami na sebe," doznal opavský kouč.

Jeho tým se 89 minut na sebe a svůj výkon skutečně soustředil, jenže v té předposlední svou šanci na remízu pohřbil. Stejně jako v Plzni.

„Naše nešikovnost, že necháme proletět míč šestnáctkou, nabídneme domácím rohový kop a po něm inkasujeme. Dovedu si představit, že budeme hrát posledních pět minut šikovněji," povzdechl si Kopecký po hlavičce 37letého veterána v dresu Dukly Ivana Ďurici, jenž partii rozhodl.

Skuhravý měl nad ním nakonec navrch. „Zná naše kluky, dobře věděl, kdo jak hraje a jaký výkon může podat," uznával, že i důkladná znalost opavských hráčů, které Skuhravý vedl dva roky, mohla a nejspíš sehrála roli.

„Ale trenér nás na duel s Opavou nijak speciálně nemotivoval, i když jsme věděli, jak mu na výsledku záleží. Záleželo nám na něm ale všem, protože jsme chtěli utéct z příčky, na které se Dukla nacházela a jež jí není hodno," popřel střelec vítězného gólu Ivan Ďurica, že by kouč Skuhravý na mužstvo apeloval víc než kdy jindy. Natož aby snad přispěchal s nějakou mimořádnou motivační prémií.

„Nechávám na hráčích, aby si našli motivaci, kde sami chtějí. Pokud ale budou pokračovat ve výkonech, jako proti Opavě, budu je odměňovat po každém zápase. A třeba hned teď...Když Ďurica zavelí, s nějakým občerstvením do kabiny přijdu," slíbil Skuhravý, že po úprku z poslední příčky tabulky bude velkorysý.

K Ďuricovi obzvlášť... „Je pro nás klíčovým hráčem, nejdůležitějším faktorem naší proměny. On je prostě vítězným typem hráče, má v sobě soutěživost, která mladým chybí. Ivanovi je už pomalu sedmatřicet, ale chce uspět v každém souboji a každém zápase," vysvětloval, proč má právě Ďurica zavelet a on přispěchá do šatny.