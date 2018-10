Liberec zažil začátek jako z hororu. Červená? Dost přísná, mrzelo kouče

„Obrovské zklamání. Slavia ukázala kvalitu, ale po vyloučení jsem od ní čekal víc. Myslel jsem, že nás převálcuje. Moje mužstvo ukázalo vnitřní sílu a charakter, třeba takový Potočný dostal dneska nejvíc do držky a dohrával zápas se třemi stehy na noze. Ale klobouk dolů před všemi, jak dobojovali zápas. Zasloužili bychom si remízu, visela na vlásku," říkal liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Na nedělní utkání nebude rád vzpomínat hlavně Mikula, přitom to bylo pro něj pikantní odpoledne, vždyť červenobílý dres oblékal v letech 2014 až 2016 a svému bývalému zaměstnavateli se chtěl zase předvést. Jeho vyloučení ale bylo pro celý zápas klíčové. Ve 2. minutě zadržel těsně před šestnáctkou za cenu žluté karty Zmrhala a z následného přímého kopu se trefil Stoch. O deset minut později pak při snaze o dorážku po trestném kopu nešťastně zasáhl do hlavy brankáře Koláře a u sudí Příhoda ho poslal pod sprchy.

„První žlutá karta mě mrzí, protože chyboval Karafiát, který vracel hlavou míč zpátky a Mikula pak fauloval. Ale ta druhá a poté červená byla podle mě dost přísná, protože byl do gólmana natlačený obráncem a nešel do souboje s úmyslem ho zranit," povzdechl si Hornyák.

Naději držel skvělý Nguyen, pomohla i břevna

V přesilovce se červenobílí snažili soupeře dorazit a zkraje to vypadalo, že druhý gól je pouze otázkou času. Jenže při několika příležitostech se zaskvěl Nguyen, dvakrát zazvonilo břevno a deset libereckých bojovníků postupem času vycítilo šanci na remízu. V závěru dostalo Slavii pod velký tlak.

„Největší spokojenost je s tím, že jsme to zvládli tříbodově. Tady v Liberci je složité odvézt tři body, vždy to hodně bolí a stojí hodně sil. Ale to je asi tak z toho pozitivního jedno z mála, co můžeme říct. Měli jsme si s tou přesilovkou stejně jako v Ostravě poradit líp," mrzelo slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. „Strachovali jsme se do poslední chvíle. Liberec měl potom šance a je na zamyšlenou takhle hazardovat s vítězstvím," posteskl si i brankář Pražanů Ondřej Kolář, jenž po střetu s Mikulou ve 12. minutě málem nedochytal. „Hodně to bolelo, měl jsem před očima hvězdičky. Honza se mi hned omlouval a věděl, že dostane kartu," tvrdil Kolář.

V 82. minutě pak nejen jemu hodně zatrnulo. Po souboji Koscelníka s Bořilem upadl domácí záložník v pokutovém území k zemi a celý stadión si žádal penaltu. Píšťalka rozhodčího Příhody, který si vyžádal ještě konzultaci s kolegou videa, však mlčela. „Koscelník je čestný člověk a říkal mi, že mu protihráč jednoznačně brnknul o nohy," vracel se smutně k celé situaci Hornyák, jehož tým bude mít možnost na reparát za týden při derby v Jablonci.