Liberec protestuje proti dvěma verdiktům sudích v duelu se Slavií

Liberec ve šlágru kola prohrál 0:1 brankou Miroslava Stocha ze třetí minuty. O devět minut později byl po druhé žluté kartě vyloučen Mikula za to, že dohrál hostujícího gólmana Ondřeje Koláře, i když se mu snažil vyhnout. Podle slovenského kouče Severočechů Zsolta Hornyáka navíc domácího beka postrčil do brankáře slávistický stoper Ondřej Kúdela.

"Trošku mě trápí momenty, které byly v zápase a které ovlivnily výsledek. Teď po zápase jsme se na některé momenty podívali. Z mého pohledu dost přísné vyloučení Mikuly. Původně jsem neviděl, zda to bylo, nebo nebylo zasloužené. Ale teď jsem to viděl dvakrát a Mikula jednoznačně nešel s úmyslem zranit gólmana. Byl dotlačený obráncem do gólmana, uklouznul," uvedl na tiskové konferenci Hornyák.

Kolář měl o kartě jasno

"Nemyslím si, že to bylo na červenou kartu. Já viděl takových momentů, kdy byl faul zezadu a ten hráč nebyl ani potrestaný žlutou. V takovémto vypjatém zápase dávat za každý moment, nebo oslabovat tým, to je úplná zbytečnost," dodal. Brankář Kolář naopak uvedl, že jej Mikula trefil do ramene a pak do hlavy a prý sám hned věděl, že dostane kartu.

V 82. minutě upadl ve vápně po souboji s Bořilem Koscelník, ale Příhoda ani po poradě s videorozhodčím penaltu nenařídil. "Nechci soudit, nejsem tu od toho, od toho je tam pan rozhodčí. Já se ale ptal svého hráče po zápase. Vím, že Koscelník nelže, je to čestný člověk a řekl mi, že mu jednoznačně brnkli po noze a spadl. Mně stačí jeho názor. Nebylo to posouzené jako penalta, o to víc mě to mrzí," uvedl Hornyák.