Byl to znovu speciální zápas, od jara jsme se zlepšili, komentoval ostravský Fillo návrat do Teplic

Můžete srovnat oba zápasy, jež jste sehrál za Baník na teplických Stínadlech?

Když jsem do Ostravy přišel, zažili jsme na jaře holý boj o přežití v lize. Ten půl rok nás neskutečně posílil směrem do budoucna. Bylo to stresující a těžké období, které jsme ale překonali. Na začátku podzimu se nám začalo dařit a moc si toho vážíme.

Co rozhodlo o nynějším zisku tří bodů, které si odvážíte na sever Moravy?

Z naší strany šlo o odmakaný zápas. Spravili jsme si chuť po předešlých dvou remízách. Osobně jsem si to užil jako speciální utkání, protože jsem tady hrál tři sezóny. Většinu teplických kluků znám a přeji jim úspěch. Budu se sem rád vracet. Z pohledu Baníku si vítězství hodně ceníme. I proto, že závěr patřil jednoznačně domácím, kdy jsme nepodrželi balón a byly tam ze strany Teplic dvě nebezpečné hlavičky. Jednu fantasticky zneškodnil brankář Laštůvka a druhá šla vedle.

Baník potvrdil postavení v popředí tabulky. Jaké z toho máte pocity?

Dobré, ale umístění nijak zásadně neřešíme. Cílem je pozice do desáté příčky, zatím jsme třetí, čtvrtí. Je to pozitivní bilance s tím, že chceme vyhrát každý zápas. Uvažovat nad tím, jestli by se s námi mělo počítat do vrchních pater, je brzy.

Ale přece jen je odehráno už třináct kol.

To si uvědomujeme, ale když nepodáme výborné výkony, můžeme prohrát s každým. I v minulých zápasech se ukázalo, že pokud vypustíme dvacet nebo třicet minut, těžko to pak honíme zpátky. Základem musí být poctivý přístup a tomu odpovídající hra.

Jaká je atmosféra v kabině?

Parta funguje. Máme spoustu zkušených hráčů, musí tam být i pokora. Jednou ji urazíte a může to mít následky ve výsledcích. Snažíme se vyvarovat nějaké negativní série. Přišel i varovný prst od trenéra. Tedy hodiny u videa a rozbory zápasů a situací, co se nám nepovedly.

Jsou velkým lákadlem evropské poháry?

Je to asi přání a sen každého z nás, ne vyloženě cíl. Starší hráči chtějí ještě něco dokázat, už se nám to krátí.