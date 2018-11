Sadílek pečetil výhru Slovácka. Skoro prý zapomněl, jak se má radovat

Opravdu jste jeli do Příbrami s cílem získat tři body?

Skutečně, protože i remíza by pro nás byla v naší situaci málo. Věděli jsme, že nás čeká velice těžké utkání, ale zvládli jsme ho. Odlepili jsme se také ode dna tabulky. Věřím, že se brzy dostaneme do klidných ligových vod.

Co pro vás tahle výhra kromě tří bodů znamená?

Může nám obrovsky pomoct i psychicky. V Příbrami jsme ukázali charakter. Když dokážeme dát tři góly v utkání, je to důkaz, že na to máme, abychom dělali body.

Rozhodla vaše efektivita?

Určitě, tolik šancí jsme neměli, ale tři jsme proměnili. V předchozích zápasech jsme dost příležitostí zahodili, potřebovali jsme se chytit, a to se touhle vysokou výhrou snad povedlo. Ukázali jsme charakter, i když nám to v některých fázích fotbalově nešlo, ubojovali jsme zápas a góly do sítě dotlačili. Není podstatné, že to nebyly hezké góly, mi potřebujeme každý, třeba z odraženého balónu. To byl i ten můj gól, kdy se ke mně míč odrazil.

Jak vám bylo, když si Příbram připravovala jednu šanci za druhou?

Moc dobře ne, ale když jsem viděl, ještě z lavičky, a pak za brankou při rozcvičování, že nedali gól z jednoho metru, a Voltrovu ránu pod břevno Matouš Trmal skvěle vyrazil. V tu chvíli jsem věřil, že štěstí stojí při nás a můžeme tu vyhrát. Po našem prvním gólu z nás tíha spadla a přidali jsme další.

Ulevilo se vám, že už Slovácko není v tabulce poslední?

Strašně moc. Podívat se na tabulku bylo psychicky náročné, i na trénincích bylo znát, jak nás to tíží. Místo abychom byli uvolnění, bylo to takové stažené. Teď je to lepší. Doufám, že se tohle vítězství odrazí i v dalších zápasech.

Nezapomněli jste vítězný pokřik?

Ten naštěstí máme dobře nacvičený, i když naposledy jsme ho křičeli někdy v srpnu. Čekání na vítězství bylo strašně dlouhé, skoro už jsme zapomněli, jak vlastně ten pocit chutná. Skoro jsem po svém gólu nevěděl, co mám dělat (úsměv). Doufám, že si ten pokřik zopakujeme i za týden po utkání s Libercem.