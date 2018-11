Sparta nasadila vyšší hráče, přesto z rohů dvakrát inkasovala. Trestuhodné, láteří Ščasný

Cítím, že to bylo na tři body, řekl po derby trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Sami sešívaní jsou překvapení, jak snadno se prosadili ze vzduchu.

„Trochu paradox. Sparta nasadila vyšší hráče než dřív, proto jsme ji chtěli zaskočit spíš ze stran. A dáme jí dva góly z rohů," diví se záložník Tomáš Souček, který trefou na 2:2 stanovil konečné skóre.

⌛️ 290. derby je u konce. Sparta remizovala se Slavií 2:2.

„Standardky jsme trénovali celý týden, rohy samozřejmě také. A zase z nich dostaneme oba góly," kroutí hlavou sparťanský kapitán Nicolae Stanciu.

📺 FRÝDEK | „Dostat dva góly z rohů je velká chyba, to se stát nesmí. Měli jsme to zvládnout a vyhrát." Martin Frýdek hodnotí utkání se Slavií.





U prvního gólu dává trenér domácích největší vinu Chipciuovi, u druhého Radakovičovi.

Den před zápasem standardky našprtali

„Nedoplatili jsme na špatné bránění standardek poprvé. V Plzni, Olomouci - to se mužstvu jako Sparta nesmí stát. Aby hráč, který ho má hlídat, byl od Součka pět metrů. Byl to Radakovičův hráč. Chipciu tvrdí, že u první branky hráče hlídal, ale Kúdela zůstal sám... Nejhorší je, že vyrovnání přišlo ve chvíli, kdy nic nenasvědčovalo, že bychom Slavii do něčeho pustili," kaboní se Zdeněk Ščasný.

Sešívaní nepodali na Letné žádný skvělý výkon. Standardky jim vytrhly trn z paty.

„Připravovali jsme se na ně, ale byli jsme si vědomi, že Sparta co do centimetrů hodně navýšila. Má čtyři velmi dobré hlavičkáře Radakoviče, Štetinu, Tetteha a Pulkraba. Je vyšší a soubojovější, než byla v minulé sezoně," srovnává trenér Jindřich Trpišovský.

„Jenže my umíme standardky kopnout. Hodně jsme se jim věnovali i den před zápasem, často jsou klíčovým faktorem. Hlavně když šancí ze hry moc nebylo, spíš čekání na chybu soupeře, což nemám moc rád," dodává kouč Slavie.