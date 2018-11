Ani nevím, kolik gólů nám Šeda chytil, chválil liberecký Hybš boleslavského gólmana

Byl ten gól pro vás vysvobozením?

Když dáte gól v 88. minutě a neproměníte předtím tolik šancí, jako jsme měli my, tak to jako vysvobození můžeme brát. Snažili jsme se to tam dotlačit, jak jsme jen mohli. Bohužel to tam celý zápas nepadalo. Zaplať pánbůh, že to Fíla trefil.

Předpokládám, že jste si o poločase říkali, že musíte zůstat trpěliví. Jak těžké to však bylo?

V první půli jsme hráli to, co jsme chtěli, to za prvé. Výborně jsme nahoře eliminovali Komličenka. Stopeři to hráli skvěle a víceméně se hrálo na jejich půlce. Nějaké náznaky šancí tam byly, Poty (Potočný) nedal penaltu, to se stává. Nicméně jsme si řekli, že musíme hrát furt stejně trpělivě a šance že přijdou. Řekli jsme si, že tam ten gól dáme. A naštěstí se to povedlo.

Prohráli gólem inkasovaným těsně před koncem

FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Pokud by se tak nestalo, vzhledem k průběhu by to byla bolestná ztráta dvou bodů. Souhlasíte?

Jednoznačně. Byl to důležitý zápas i vzhledem k postavení v tabulce. Měli jsme stejně bodů jako Mladá Boleslav, takže jsme tři body už potřebovali, abychom se odtrhli. Ve chvíli, kdybychom gól nedali, by to určitě byla ztráta vzhledem k tomu, kolik šancí jsme měli.

Proč se Liberec v koncovce tak trápí?

Věřím, že dnešní výhra nás zase nakopne. Herní výkon byl dobrý, akorát potřebujeme dávat góly a tohle vítězství je možná cennější, než kdybychom vyhráli 5:0. Od úterý se už soustředíme na Slovácko a určitě budeme v týdnu na koncovce pracovat, abychom to do příštího zápasu zlepšili. Někdy je to však o štěstí. Teď nám tam nespadlo nic, tak zaplať pánbůh, že se to od tyče odrazilo do branky.

A někdy je to i o gólmanovi. Jak hodnotíte výkon Jana Šedy?

Byl to muž zápasu. Ani nevím, kolik gólů tam chytil. Měli jsme tam obrovský množství příležitostí a on dneska prostě zachytal.

Už jste to zmínil, jak těžké bylo eliminovat nejlepšího střelce ligy Nikolaje Komličenka, jemuž jste toho moc nedovolili?

Myslím, že to byl celkově dobrý výkon. Od celého týmu, jak dopředu, tak i dozadu. Nejen obrana, i halvové nám pomáhali. Taras (Kačaraba) s Karafiátem se o Komličenka výborně postarali, což bylo klíčový. Všichni víme, že má formu a Boleslavi body dělá on, dokáže se uvolnit. Dnes ho skvěle eliminovali. Až na pár náznaků ve druhé půli, kdy jsme to měli podle mě až moc otevřené, ale naštěstí jsme to přečkali, Boleslav nic neměla.