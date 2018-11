Černá série Slovácka proti Liberci pokračuje. Sparta otočila duel s Karvinou

Slovácko potvrdilo, že je nejhorším týmem na domácím hřišti. Na stadionu Miroslava Valenty prohrálo pátý duel ze sedmi. Duel s Libercem rozhodla premiérová trefa Aleše Nešického v české lize.

Velkou šanci srovnat výsledek měl domácí útočník Jan Kuchta, který v 81. minutě zahrával pokutový kop. Brankář Filip Nguyen však vystihl směr nepříliš precizně umístěné střely a balón vyrazil.

Trenér Pavel Vlachovský tak zažil nepovedenou derniéru. Vlachovského vystřídá na postu hlavního trenéra Martin Svědík.

Karviná doma po postupu do ligy se Spartou dvakrát remizovala, tentokrát si ale Letenští po trápeních z venkovních hřišť spravili chuť. Do první půle výrazně zasáhly konzultace u videa. Po ní nejprve nařídil sudí Julínek penaltu, z níž domácí dostal Budínský do vedení. Stejný hráč byla ale o pár minut později po zhlédnutí záznamu vyloučen.

Sparta po přestávce přesilovku využila, když nejprve srovnal Radakovič a vítěznou trefu zaznamenal Stanciu. Těsně před koncem potvrdil plný bodový zisk pro hosty Plavšič. Sparta venku zabrala po třech porážkách. Naposledy se z vítězství na hřišti soupeře radovala 17. září ve Vítkovicích proti Baníku Ostrava.