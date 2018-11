Kolaps klokanů! Příbram šokovala Ďolíček dvěma góly v oslabení

Kdyby diváci dorazili do Ďolíčku v 24. minutě, vůbec o nic by nepřišli. Do té doby se na hřišti neudálo nic zajímavého. Tempo bylo slušné, i bojovnost všech aktérů. Jenže přihrát si dvakrát, třikrát po sobě, byl pro ně neřešitelný úkol.

Možná i proto Júsuf nic nevymýšlel, poté, co si zpracoval Dostálův aut a popoběhl na střed, vypálil. Levačkou trefil záda spoluhráče Nečase, od kterých se míč snesl za bezmocného Kočího - 1:0.

Hosté zahrozili poprvé až po půlhodině. Po rohovém kopu propadl míč k Fantišovi, jeho střelu ale ztlumil obránce. Fryšták neměl problém balon lapit. Krátce poté se blýskl i jeho příbramský kolega Kočí, který včasným vyběhnutím zabránil Nečasovi, aby šel sám na bránu.

90' | 2:2

V závěru vyrovnal Krch a Bohemka s @fkpribram remizovala #BOHPRI pic.twitter.com/QwYnS0D86k — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 24. listopadu 2018

Zkraje druhé půle mohli klokani náskok navýšit. Nejprve ránu Martina Haška zblokovala hostující obrana, vzápětí nezvládl koncovku Nečas. V 55. minutě šli hosté do deseti, když Soldát uprostřed hřiště zbytečně fauloval, po druhé žluté byl vyloučen.

Natěšený Ďolíček větřil šanci na další góly v síti Příbrami, jenže namísto toho stadion upadl do šoku. V 64. minutě se po rohu Rezka prosadil ve vzduchu Keita a hlavou vyrovnal. Dvaadvacetiletý francouzský útočník byl na hřišti sotva čtyři minuty. V 82. minuty dokonal obrat Voltr. Klokani nakonec ostudnou porážku odvrátili, v nastavení se trefil Krch.

Bohemians 1905 doma posedmé v řadě nevyhráli, naopak Příbram po remíze na půdě mistrovské Plzně veze z venku další bod.