Jediný gól Karviné dal slávista Bořil. Krásný, že jo? Nešlo s tím nic dělat, přiznal

Co způsobilo, že jste si centr Dramého srazil do branky?

Letěl tam centr z levé strany a Koly (Ondřej Kolář), místo aby tam šel rukama, tak tam šel nohou a přímo to do mě nastřelil. Nemohl jsem s tím dělat vůbec nic. Takový smolný gól.

První gól posvětilo až video, penaltu také. Byla to nakonec výhra se štěstím?

Od toho tam videorozhodčí je. Pomohl nám a vlastně pomohl i Karviné, když domácí reklamovali ruku. Bylo to všechno správně posouzené. Nikdo se na nic nemohl vymlouvat.

Jim to ale penaltu nepřineslo...

Ale věděli, že je to tak správně. Kdyby to pískl, zase bychom byli naštvaní my. Byl to těžký zápas, což jsme ale věděli. Karviná má nového trenéra, dobře se připravili, chtěli se určitě ukázat. Ale my jsme sem jeli pro tři body a máme je.

Bylo to těžké, přestože Karvinští pořádně nevystřelili na branku?

Vystřelil jsem já a dostali jsme góla. My vždycky, když dostaneme gól, tak z první střely. (smích). Opravdu to ale nebyl lehký zápas. Ale s tím jsme počítali.

Pomohlo vám, že jste se rychle dostali znovu do vedení, že?

To určitě. To jsme chtěli. A pomohlo nám to video, protože rozhodčí to nepískl hned. Myslím si, že i on sám věděl, že když je tu video, které to posoudí, tak bude v klidu.

Nespoléhají rozhodčí na video až moc?

Někdy jo. Když si nejsou jistí, tak na to čekají. Někdy by bylo správné, aby to pískli hned. ale když si neví rady, tak počkají na video.

Jaké je to čekání pro vás? Prší, zima, brzy přijde sníh a bude to ještě horší?

Je to nepříjemné, ale když to písknou správně pro nás, tak je to velice příjemné. A když je z toho gól, tak je to ještě lepší. Patří to k tomu a jsem velice rád, že video máme.

Výhrou jste se urvali Plzni, který v pátek ztratila. O to spokojenější jste?

Věděli jsme, že ztratili a chtěli jsme od nich trochu odskočit, protože každý zápas teď bude těžký.