Csaplár vytáhl u Botiče další eso! Potom vysvětloval, co znamená smrtelné české tóčo

„Vytáhli jsme z klobouku dalšího zajíce, svedli jsme další zázrak. Keita je velký pracant. Hrával spíš za juniorku, řekl jsem mu, že jako cizinec musí být lepší než čeští hráči. Má to se mnou těžké," řekl Csaplár na adresu 22letého Francouze, který dal u Botiče svoji premiérovou branku v české lize.

Podobně před třemi měsíci na Letné vyslal do boje tehdy neznámého útočníka Antwiho, jenž v oslabení šokoval vyrovnávacím gólem Spartu. Keita šel na trávník krátce po vyloučení Soldáta, za nepříznivého stavu 0:1. Za necelé čtyři minuty prosadil hlavou po rohovém kopu. Poté vystihl chybnou přihrávku klokanů na polovině hřiště, z následné akce zasadil klokanům druhou ránu Voltr. O senzační obrat připravil Středočechy vyrovnávací trefou v nastavení Krch.

„Proč se leckdy daří v deseti? Prohrávající tým nemá co ztratit, víc si dovolí. V daleko vyšší psychické zátěži byla Bohemka. Vedla, navíc hrála přesilovku, mohla o něco přijít. Klobouk dolů před charakterem našeho týmu," podotkl Csaplár, kterému se nepozdává herní projev Příbrami.

Odchod střelce Matouška do Slavie a absence zkušeného útočníka Slepičky se na mužstvu od Litavky negativně podepsaly. U Botiče do prvního vstřeleného gólu prakticky nezahrozilo. Zastavilo však výsledkový pád, v Praze navázalo na remízu z Plzně z uplynulého kola.

„Vezeme z Bohemky bod, v deseti lidech. Hrnuli jsme to i v oslabení dopředu, kvalita ale chyběla," konstatoval příbramský kouč. Ze všech stran slyší, že pokud nemá vhodné typy, měl by slevit z ofenzívních not, které celou kariéru razí. A soustředit se na obrannou fázi, vyrážet sem tam do brejků.

„Ale vždyť já na to nikdy neměl hráče. Nikdy jsem nebyl v roli, že bych si mohl ukázat - chci toho a toho hráče. Ať jedu do Milána na San Siro, do Plzně nebo na Bohemku, ze své filosofie nikdy neslevím! Jsem soudný, ale neslevím. Tohle je totiž jen smrtelné tóčo českého fotbalu," pravil Csaplár, který vzápětí neobvyklý výraz vysvětlil.

„Prohrajete čtyřikrát v řadě a majitel hned říká: nemáš hráče, musíš jejich kvalitě přizpůsobit taktiku. Hráči říkají: radši budeme hrát antifotbal, urveme nějaké body, budou prémie. A kruh se uzavře... Kolikrát novináři, mnozí experti tvrdí, že hrát fotbal můžete až když budete mít body. Legitimně se tedy ptám: kde ten fotbal je? Nevidím ho. Smrtelné tóčo je stejné v dorostu, v žácích. Jenom výsledek, výsledek, výsledek," pověděl Csaplár.