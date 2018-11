Trochu dost jsme pokazili oslavy, žehrá Ščasný

Zklamání po všech stránkách, že?

Samozřejmě. Jednak jsme doma ztratili dva body, za druhé jsme pak trochu dost pokazili oslavy... Jediným pozitivem zápasu snad je, že jsme těžkého soupeř, který vyhrál i na Slavii, nepustili do nějaké šance. Nicméně nám chyběla kvalita směrem dopředu. Chyběla nám trpělivost a kvalita ve finále fázi. Projevilo se, že potrestaný Kanga je hlavně doma hráčem, který při výstavbě a držení míče na polovině soupeře dokáže dát naší hře kvalitu. Což není výmluva, ale fakt.

Neočekával jste od hráčů ve slavnostním večeru větší jiskru a zápal?

Může to tak vypadat, ale je nesmysl, že by nechtěli vyhrát. Včera v tréninku byli živí a agresivní, ale Jablonec začal hodně nahoře a při absenci Kangy jsme věděli, že můžeme mít problém s rozehrávkou. Celkový dojem možná vypadá, že nám chyběl větší elán, ale výsledek je dán spíš kvalitou naší hry. Pustili jsme se do partie nahoru dolů, což jsme hrát nechtěli, kdežto soupeři takový průběh vyhovoval.

ŠČASNÝ | Přečtěte si, jak hodnotil zápas s Jabloncem na tiskové konferenci sportovní ředitel a trenér Zdeněk Ščasný. #acsparta



➡️ https://t.co/3wfAaTrGbK pic.twitter.com/LiTloC42uV — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 25. listopadu 2018

Kangu jste tedy nenahradili. Napověděl vám zápas, s kým můžete dál počítat a s kým ne...?

Máme celkem jasno, že potřebujeme zvýšit kvalitu na některých posty a tím také konkurenci v celém mužstvu. Víc bych situaci nekomentoval. Suplovat Kangu je takřka nemožné. Ve středu hřiště hráli Frýdek se Stanciuem. Frýďas byl nejlepší na hřišti, ale je úplně jiný než Kanga. Nico se cítí lépe jinde v sestavě, ale my ho jinam dát nemohli.

Vedle absence Kangy jste měli další vynucené změny v sestavě.

Mimo jsou nejen Sáček a Kaya, dnes ráno jsme přišlo také o Štetinu. Vácha trénuje teprve pár dnů. Modlil jsem se, aby se něco nestalo ještě v zápase. Neměli jsme variantu ani na stopera, ani na šestku, což ale není výmluva. Wiesner na pravém beku nezklamal, naopak, zaslouží absolutorium.