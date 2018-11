Dvě chycené penalty a tři čistá konta s týmy silné trojky. Fantom Hrubý řádil i na Spartě

„Vlasta je pro nás brankář číslo jedna, má konstantní výkony a nedělá chyby. Nadstandardní brankář na českou ligu, ale na Spartě to bylo hlavně o týmovém pojetí," vyzdvihuje trenér Petr Rada.

Vlastimile, jak hodnotíte zápas proti Spartě?

Bod určitě bereme. Sparta měla více šancí, nám to navíc dopředu nešlo tolik jako v minulých zápasech.

Máte hlavní podíl, že si z Letné odvážíte bod.

To bych asi neřekl, na hřišti je nás jedenáct a na Spartě to bylo hlavně o týmovém výkonu a bojovnosti. V týmu je nás asi dvacet, vždycky se zadaří někomu jinému. Tentokrát to vyšlo na mě.

Chytil jste penaltu stejně jako na Slavii, navíc v obou případech kapitánům soupeře...

Já osobně penalty nemám moc rád, ale teď mi vyšly v Praze dvakrát za podzim. Jsem samozřejmě rád. Před penaltou na Spartě jsem si vzpomněl na Slavii a doufal, že se mi to podaří zopakovat.

Připravujete se na střelce před zápasem?

Před každým mám seznam střelců, abych věděl, kdo a kam kope, ale Stanciu na něm nebyl. Původně jsem chtěl skočit na druhou stranu, ale on se dlouho díval na stranu, kam nakonec kopl. Navíc vystřelil ne moc razantně, což mi taky pomohlo.

Předvedl jste hodně zákroků, který z nich byl nejtěžší?

Asi reflexivní proti Tettehovi v prvním poločase, protože to bylo v souboji a asi i tečované. Tam jsem měl docela štěstí.

Vychytal jste čisté konto proti Spartě, Slavii i Plzni. Je to povzbuzující?

Určitě, ale nejde jen o mě, je to zásluha celého týmu. Je rozhodně příjemné nedostat gól od týmů z první trojky. My jsme prospali začátek soutěže, kde jsme poztráceli hodně bodů, takže teď jsme na tom mohli být ještě lépe.

Máte radost, že jste Spartě pokazili výroční zápas?

Na hřišti jim oslava nevyšla, výročí si můžou oslavit jinde. Asi nečekali, že přijel Jablonec a bude jen součást oslavy. My jsme přijeli bodovat, což se nám podařilo.

Ve čtvrtek vás čeká Rennes, co je třeba zlepšit?

Musíme hrát týmově tak jako na Spartě, ale jestli chceme vyhrát, musíme přidat nějaké góly.