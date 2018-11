Penalta byla, ale ofsajd jsme si pohlídali dobře, zlobil se karvinský kapitán po porážce se Slavií

Dvakrát zásadně promluvilo do utkání v Karviné video. A v obou případech pomohlo hostující Slavii. První přezkoumávání přišlo v 10. minutě a videorozhodčí opravil asistenta na pomezí Kříže, který signalizoval ofsajdové postavení Jaromíra Zmrhala při gólu Tomáše Součka, podruhé vstoupilo do zápasu při střetu karvinského kapitána Marka Janečky na Tomáše Sýkoru. „Penalta byla, Sýkora si dobře míč zakryl a já do něj narazil. Bylo to ode mně zbytečné, dětské. Ovšem Zmrhal podle mě v ofsajdu byl,“ řekl Janečka.

Dokážete popsat, jak jste viděl ofsajdovou situaci před prvním gólem Slavie?

Já byl přesvědčený, že Zmrhal v ofsajdu byl, i když se rozhodčí byl podívat na VAR systém. Neviděl jsem záznam, ale my měli linii dodrženou a Zmrhal byl za námi. Rozhodčí ale říkal, že mu videorozhodčí řekl, že to ofsajd byl, tak s tím můžeme na hřišti těžko něco dělat. Tím pádem se i rozhodčí obhájí a já mu nemám co říct. Když řekne, že mu to zahlásili od videa, tak asi mají pravdu. A když nemají, tak potom je video úplně zbytečné.

I váš zákrok na Sýkorou zkoumal rozhodčí u videa. Jak jste situaci viděl vy?

Asi byla. Čekal jsem, že Bojan (Letič) vyhraje souboj, ale míč ho přeskočil. Šel jsem do souboje, ale Sýkora si dobře míč zakryl a já do něj v plném sprintu narazil. Bylo to ode mně zbytečné, dětské. Už když se šel podívat na video, tak jsem věděl, že jedenáctku pískne.

Penalta přišla chvíli po vašem vyrovnání. To byla asi velká škoda, že?

To jsme my momentálně. Ale nebral bych to až tak tragicky. Řekněme si na rovinu, asi málokdo čekal, že se Slavií něco uhrajeme. Samozřejmě, chceme vyhrát každý zápas, bodovat. Ale prohráli jsme. Teď pro nás bude podstatný zápas v Mladé Boleslavi."

Chybí vám Lukáš Budínský ve středu hřiště hodně?

Nejen on, je tam víc hráčů, co nám chybí. Pany (Filip Panák) je zraněný, Buďa je vykartovaný, Wagi (Tomáš Wágner) je zraněný. To jsou důležití hráči pro náš tým. Hrát bez nich není jednoduché, ale nastala taková situace, a musíme to zvládnout.

Na začátku týdne přišel nový trenér Norbert Hrnčár. Co přinesl?

Každý trenér má svoje představy o hře, o systému hry. Na to jsme se zaměřili nejvíce. Je to samozřejmě velká změna, ale musíme být natolik vnímaví, abychom trenérovy záměry pochopili co nejdříve. Čím dřív to pochopíme, tím dřív bude spokojený trenér a jeho hra bude přinášet body. My to musíme rychle vstřebat. Jsme poslední, takže se můžeme jenom odrazit.

Prohráli jste nyní čtyřikrát v řadě. Co s tím?

Ukažte mi někoho, kdo je po jedné porážce spokojený, nebo má příjemný pocit. V hlavách prohry jsou, ale musíme se sebrat. Teď máme před sebou důležitý zápas s Mladou Boleslaví, kde věřím že se odrazíme.