Kapitán se stále nedohodl se Spartou. Zamíří Šural na atraktivní štaci za Villou?

Oblékal kapitánskou pásku, jenže v poslední době vypadl ze základní sestavy. Důvodem bylo nejen zranění, kvůli němuž se objevil jen na prvním srazu národního týmu pod novým trenérem Šilhavým. Josef Šural totiž stále neprodloužil smlouvu s fotbalovou Spartou, která mu končí v létě. Pokud během zimy nedojde k dohodě, mohl by zvolit odchod do Evropy či dokonce Ameriky.

Zůstane osmadvacetiletý reprezentant na Letné, nebo kapitánskou pásku definitivně předá Stanciuovi? Podle zákulisních zpráv má Josef Šural připravenou ve Spartě vylepšenou novou smlouvu, ale zdráhá se ji podepsat.

„Stále se jedná. Přístup z obou stran je velmi korektní a prodloužení smlouvy by bylo nejlepší variantou. Pro Pepu je setrvání ve Spartě prioritou," říká Pavel Zíka, hráčův agent ze společnosti Global Sports.

Manažer však musí být připraven i na variantu, že k dohodě na Letné nedojde. Pak by se Šural mohl již v lednu upsat pro léto někomu jinému.

Populární je snímek, na němž Šuralovo jméno figuruje na tabuli vytipovaných posil pro Slavii. Sešívaní se ho ovšem nedávno ústy svého šéfa Tvrdíka zřekli.

„Není reálné, že by Pepa odešel do některého jiného českého klubu," avizuje agent.

Ve hře je New York City

Před Šuralem se tedy rýsují dvě jiné cesty, evropská a americká.

„Oslovil nás Videoton Vidi, maďarský účastník Evropské ligy. V létě se o Pepu zajímalo Dynamo Moskva či oba velké bělehradské kluby, Crvena zvezda a Partizan," jmenuje Zíka.

Senzační by jistě byl odchod do zámořské MLS, kde se letos výborně uvedl jiný bývalý sparťan Bořek Dočkal. Šural by se tam mohl stát spoluhráčem Davidem Villy, hvězdného španělského mistra světa i Evropy.

„Ano, kontakt máme z týmu New York City, který spolupracuje s Manchesterem City," potvrzuje Zíka pro Sport.cz.