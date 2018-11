Revoluce se vším všudy. Klokani poprvé nehrají, finále zimní ligy bude v teple na Maltě

Klokani poprvé nevyběhnou ke „svému" turnaji, jemuž tradičně dodávali největší fanouškovskou základnu. Důvodem je nový model první ligy, která v prosinci později skončí a v únoru dříve začne, než bylo běžné.

„Mluvili jsme s trenérem Haškem i ředitelem Držmíškem. Neúčast je samotné mrzí, ale zástupci všech klubů řeší stejný problém. Jak se vypořádat se zkrácením přípravy. Zatím sami nevědí, jaký model bude správný," vysvětluje Aleš Kolář, ředitel zimní Tipsport ligy.

Na nové podmínky museli zareagovat i pořadatelé turnaje. Základní část se znovu odehraje ve čtyřech skupinách po čtyřech účastnících. Bude však vytvořena jedna společná tabulka, z níž podle stanovených kritérií vzejde konečné pořadí. A vítěz bude mít zaručen start na závěrečném turnaji v teple na Maltě, což je radikální změna.

Patron Blažek musel dát souhlas

Organizátoři přemýšleli o přesunu do zahraničí již spoustu let. „Měli jsme v hlavách i jiné destinace, ale pokud jde třeba o arabské země, tam bychom se dohodli nejdříve tak za pět let... Pak jsme přiletěli na Maltu a zjistili, že zdejší podmínky jsou skvělé," líčí Lubomír Ježek, zástupce Tipsportu.

Jaromír Blažek zasahuje během rozlučkového utkání s vlastní kariérou.

Vlastimil Vacek

Rozhodující souhlas s novou lokalitou musel vyslovit zkušený internacionál Jaromír Blažek, patron turnaje.

„Pro mě bylo obrovské překvapení, jaký je na Maltě servis, kvalitní travnaté plochy, do kterých teď hodně investovali, a vše okolo. Zažil jsem soustředění v Turecku, ale Malta na mě působí více evropským dojmem," vysvětluje bývalý brankář, proč novinku doporučil.

Finále na velkém stadionu

Sázková kancelář účast na Malta Cupu (19. a 21. ledna) klubům kompletně uhradí, navíc jim nabídne také týden klasického soustředění v teple a přípravné zápasy s předními maltskými týmy. Hrát se bude na národním stadionu Ta Qali pro 17 tisíc fanoušků.

Pokud by se tým s nejlepší bilancí ze základní části z organizačních důvodů rozhodl pozvání na Maltu neakceptovat, osloveny budou další kluby podle pořadí. Jablonec, Hradec Králové a Baník Ostrava již předem uvedly, že spíše upřednostní svá domluvená soustředění.

Dvanáct nejlepších týmů ze základní části získá finanční odměny. Na prémiích bude rozděleno celkem 800 tisíc korun, nejvíc v historii turnaje. Pro vítěze je připraveno 160 tisíc korun, týmy na druhém a třetím místě získají 120 tisíc, prémie se níže tabulkou budou zmenšovat.

Celkem 17 zápasů bude v přímých přenosech na Tipsport TV. Devět zápasů odvysílá Nova Sport včetně všech čtyř na Maltě.