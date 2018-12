Zkušení borci se při penaltě otočí zády, nechápal Ščasný. Sliboval pokuty i shánění posil

Co se se Spartou v posledních minutách stalo?

Zkušený tým nesmí tak dobře rozehrané utkání ztratit. Za stavu 1:0 pro nás jsme už měli zápas dovést do tříbodového konce. Pokud se ukáže, že červené karty pro Kangu a Čiviče byly oprávněné, byla to naše velká nedisciplinovanost. Kanga mně ale tvrdil, že jen roztáhl ruce a chtěl hrát balón tělem, jak to mívá ve zvyku. Pokuta však ani jednoho určitě nemine.

I v devíti jste mohli v nastaveném čase vyrovnat na 2:2. Co říkáte na Rističem zahozenou penaltu?

Nepochopil jsem, proč na ni šel hráč, který je na hřišti sotva dvě minuty. A naši zkušení borci se otočí zády a nechají to být.

Nemohl jste zasáhnout z lavičky?

To si moc nedovedu představit, že bych Rističe od exekuce odháněl. Odpovědnost leží na našich starších hráčích, byť chápu, že se třeba Stanciuovi na desítku poté, co z ní nedal gól Jablonci, příliš nechtělo.

Nepostihl Stanciua v poslední době pokles formy?

Je to bohužel tak. Tím, jak se moc nedaří celému mužstvu, šel dolů i jeho výkon. On by měl ale patřit k těm hráčům, kteří udělají maximum pro to, abychom se zvedli.

V brance jste dal tentokrát přednost Hečovi před Nitou. Proč?

Má jistější nohy a líp si organizuje obranu. Víc s beky komunikuje. Navíc zachytal výborně v předchozím pohárovém duelu v Opavě. Roli sehrálo i to, že v minulosti působil ve Slovácku. Je to stejně dobrý gólman jako Nita a i v Hradišti nás několikrát podržel. Zlikvidoval dvě nebo tři soupeřovy tutovky. Místo v základu si udrží.

Už vyhlížíte konec podzimu?

Přiznám se, že ano. Musíme si v zimní pauze všechno vyhodnotit a zamyslet se, jak dál. A taky samozřejmě potřebujeme přivést posily. To ovšem nic nemění na tom, že jsme měli na Slovácku získat tři body.