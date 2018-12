Co my neproměníme..., zvedal oči v sloup příbramský Fantiš

Jak si vysvětlujete taková selhání v koncovce?

Nevím. Co my neproměníme... Třeba já nebo Honza Rezek, to byly tutovky. Tohle neproměňování šancí rozhodlo o tom, že jsme prohráli, protože po většinu zápasu jsme byli lepší. Těch šancí jsme měli hodně. Pak místo vstřelení gólů hloupě inkasujeme z rozehraného rohu.

Ale netrefit prázdnou branku? To přeci musíte dávat...

To bychom měli. Nevím, čím to je, možná nešikovností. Když budeme takové šance dávat, budeme mít jiné výsledky.

Čím se to dá zlomit?

Tvrdě pracovat a věřit si. Před Plzní nás všichni podceňovali a dali jsme gól, na Bohemce dva. Teď musíme vyhrát na Dukle, pak máme doma Spartu. Když už si ty šance vytvoříme, musíme je dávat.

Sedm kol jste nevyhráli, neděsí vás taková bilance?

Je to nepříjemná situace. Udělali jsme sice dva body venku, ale potřebujeme doma vyhrávat. Nějak se nám to otočilo, nejprve jsme bodovali doma, venku skoro nic, jen bodík na Spartě, teď doma prohráváme a přivezeme něco ze hřišť soupeřů, ale doma to nepotvrdíme. To se musí změnit.