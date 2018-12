Brazilec do slávistického útoku? Možná už brzy

Dostane slávistický kanonýr Milan Škoda do útoku brazilského spoluhráče?

Slavia má problémy v ofenzivě. Zranění v průběhu podzimu nepustila či stále ještě nepouští do hry Škodu, Tecla či Van Burena. Pozornost lídra české ligy je upřena na jednadvacetiletého Jihoameričana. Ten vedle Dánska už působil i v Kataru. Loni odešel do Vejle, kterému pomohl k návratu do nejvyšší dánské soutěže.

V ní jen 172 centimetrů vysoký útočník nastupující s číslem 50, hrál v patnácti zápasech, vstřelil pět branek.

Naopak další vyhlédnutá posila do Edenu nedorazí. Nor Erling Braut Haland, kterému je teprve osmnáct, z Molde zamířil do Salcburku.