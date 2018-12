Paclík prozradil recept na úspěchy Plzně: Zásadně nikoho nechválím

Z regionálního klubu pomohl vybudovat nejúspěšnější klub české fotbalové ligy. Viktoria Plzeň pod jeho vedením získala za devět let pět mistrovských titulů a třikrát postoupila do Ligy mistrů. Majitele Tomáše Paclíka ale nejvíc těší, že úspěšné období trvá tak dlouho a doufá, že ještě dlouho potrvá. Klíčem podle něj bylo, že ze všeho nejdříve investoval do správných lidí a že se klubu daří ze svých slabin dělat přednost.

"Naučil jsem se z vlastní slabiny udělat přednost. A to platí i pro Viktorku. Nejsme nejbohatší český klub a z toho děláme silnou stránku, protože si musíme vydělat sportovními výsledky. Máme tak silný motivační faktor," řekl Paclík na dnešní konferenci Mosty pořádané Českou trenérskou akademií ČOV pro trenéry a funkcionáře 30 různých sportovních odvětví. Připomněl tak, že Plzeň nemá takové finanční možnosti jako její konkurenti Sparta a Slavia.

Podnikatel z Olomouce začal s Plzní spolupracovat v roce 2009. V srpnu 2010 se stal předsedou představenstva klubu a už po roce slavil první titul a postup do Ligy mistrů. Od té doby se z klubu, který předtím jen jednou vyhrál pohár, stal nejúspěšnější český tým.

Na fotbal má správné lidi

"Já za největší úspěch nepovažuji tituly, ale to, že to úspěšné období trvá tak dlouho. A doufám, že ještě dlouho trvat bude," uvedl Paclík.

Připouští, že sám není expertem na fotbal, ale na to má v týmu ty správné lidi v čele s generálním manažerem Adolfem Šádkem a trenérem Pavlem Vrbou. "Já Viktorku neřídím na denní bázi, ale mám tam člověka, kterému plně důvěřuji a hodnotím ho podle výsledků. Kdybych měl více lidí jako je pan Šádek i v ostatních firmách, tak by to bylo dokonalé," uvedl s tím, že sám má ale při rozhodování právo veta, na co dá peníze.

Lidský faktor je pro něj v klubu klíčový. "Kabina a realizační tým jsou u nás vždy na prvním místě. Když jsem přišel do Plzně, tak první jsme zaplatili hráčům a trenérům. Na tom je založený náš úspěch," řekl Paclík.

Peněz má méně, než potřebuje

Zároveň ale připouští, že lidem v klubu nemůže platit tolik, kolik by si zasloužili. "Já mám peněz méně než potřebuji, proto jim dávám méně než si zaslouží. Díky tomu mi ale zůstávají jen ti nejcharakternější," dodal.

Jako šéf používá spíše bič než cukr. "Zásadně své lidi nechválím, já je platím a říkám jim jen to, co dělají špatně," popsal svou filozofii. "Celá moje práce je o komunikaci a klíčové je pro mě dodržovat slovo," přidal funkcionář, který se v mládí věnoval atletice a běhu na lyžích.

"Tam jsem se naučil, že když pracujete, tak se to projeví. A naučil jsem se prohrávat. Dodnes dělám chyby od rána do večera, ale snažím se je neopakovat," řekl Paclík.

Pomáhá mu při tom i plánování. "Plánuji dlouhodobě, bez plánování nejde dělat byznys. Samozřejmě jsem neplánoval, že budeme hrát s Realem Madrid. Mně stačil plán, že budeme hrát Ligu mistrů," dodal s úsměvem.