Vstřelil nejkrásnější gól kariéry. Se Zlínem jsme si po půli dělali, co jsme chtěli, tetelil se Holeš

Křiknul jste si na Martina Doležala, aby vám nahrál?

Jediné, co mohl udělat, bylo míč sklepnout. Věděl o mně, řekl jsem si. Když jsem viděl, že to tak hezky připravil, tak jsem do toho prásknul. A spadlo to tam.

Byl to nejhezčí gól v kariéře?

Zatím určitě. Moc jich nedávám, tohle byl určitě nejhezčí.

Prý to tak trefujete i na tréninku, je to tak?

Takové voleje jsou buď, anebo. Buď se to trefí dobře a je z toho hezký gól. Nebo se to trefí špatně a letí to na tribunu. Na tréninku to zkušíme. Někdo to trefuje, někdo ne. Ale trénujeme to a teď to tam takhle hezky padlo.

Rozhodly zápas sousedů v tabulce dva góly do šatny?

Dobře jsme začali, pak jsme měli trochu útlum, ale ty dva góly nám pak hodně pomohly. Po nich Zlín odešel a my jsme si tam už de facto dělali, co jsme chtěli.

Zlín hrál na dva hroty, jak těžké bylo uhlídat Vyhnala s Beauguelem?

Naši stopeři si s tím poradili dobře. Beauguel je v soubojích hodně silný, má hodně silnou hlavu, ale my jsme vše dobře zavírali, když míč prodloužil. Dobře jsme si tam s tím poradili.

Bylo těžké zbavit se zklamání po čtvrteční smolné prohře s Rennes?

Vždy to den dva v hlavě máte. Ale trenér do nás hned hustil, že se musíme zase přepnout na ligu, že to musíme z hlavy vytěsnit, jinak by to samozřejmě nešlo. Vše je o hlavě a my jsme to zvládli. Myslím, že ukazujeme celý podzim, že i po Evropě pak dokážeme hrát i v lize kvalitně a vyhrávat. S tímhle myslím nemáme problém.