Kouč Slavie věnoval výhru oběti přepadení. Pro pár korun, to je nepochopitelné, říkal zdrceně

Fotbalová Slavia vládne české nejvyšší soutěži. Na hřišti nováčka z Opavy byl jejím cílem zisk tří bodů, nakonec se to po výhře 3:2 povedlo, ale Pražané se pořádně nadřeli, když museli skóre otáčet. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský pak tři body poslal na dálku oběti loupežného přepadení benzínové pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku. Po útoku dvou pachatelů tam v pondělí v noci zemřela 58letá žena, která na benzínové pumpě pracovala. „Chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině. Je nepochopitelné, že se pro pár korun dějí takové věci. Jel jsem kolem a hodně mě to zasáhlo,“ řekl Trpišovský.

Na straně opavského týmu vládlo po utkání zklamání. „Prohráli jsme si to sami vlastními chybami. Dva góly jsme dostali po dlouhých nákopech, dohrávali jsme v oslabení po dvou nesmyslných žlutých kartách v průběhu pěti minut za kecy a strčení do protihráče. Jsem strašně zklamaný,“ soukal ze sebe opavský kapitán Nemanja Kuzmanovič, po jehož gólu vedli domácí v úvodu druhého poločasu 2:1.

Pro srbského záložníka to byl už druhý gól v sezoně do slávistické branky. „Ale oba zápasy jsme prohráli, takže k ničemu,“ povzdechl si Kuzmanovič.

Náskok domácí neudrželi. Radovali se z něj sedm minut a pak se podruhé v zápase trefil záložník Jaromír Zmrhal. „Dostal jsem super balon za obranu od Hušbyho (Josefa Hušbauera) a gólman asi trochu zaváhal. Nejdřív vyběhl, pak se zastavil a dal mi tím trochu času na zakončení mezi jeho nohy. Byla to trochu těžší situace, ale ten gól jsme potřebovali,“ popisoval Zmrhal.

Vyloučení klíčovým momentem

V následných minutách se na opavské trávě hodně jiskřilo. Klíčovým momentem utkání se ukázalo být vyloučení Smoly, viděl dvakrát v krátké době žlutou kartu a šel do sprch. „Byl nedisciplinovaný. Tím nás hodně oslabil. Hrát proti Slavii pak bylo složité,“ zlobil se na útočníka Opavy trenér Ivan Kopecký.

Hosté nelenili a přesilovku za čtyři minuty Součkem využili. „Důležité bylo, že jsme po tom vyloučení dali rychle třetí gól. Ten moment nám pomohl, i když Opava se ani v deseti nevzdávala. Sice hrála o jednoho míň, pořád se ale snažila tlačit dopředu,“ hodnotil Zmrhal.

V závěru vzplály emoce naplno. Když hostující lavička nechtěla okamžitě vrátit míč, aby domácí mohli vhazovat, došlo k velké strkanici. „Bylo to v emocích a nedá se to vzít zpátky. Než asistenti balon vyndali, tak se to tam začalo strkat. Snažil jsem se to hlavně uklidnit,“ líčil kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Po utkání ale mohl být určitě spokojený, jeho tým potvrdil první místo a je opět v trháku.