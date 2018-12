Bitvu o Ševčíka vyhrála Slavia. Rozhodl trenér Trpišovský, říká záložník. Do Edenu míří i Masopust

Mluvilo se mu hodně těžce. Petr Ševčík dostal v dohrávce 18. kola Liberce s Opavou deset minut před koncem červenou kartu, Slezané přesilovou hru využili a pod Ještědem vyhráli 2:1. A jelikož Ševčík po skončení podzimní části zamíří do Slavie, pro libereckého špílmachra to byla hořká tečka za jeho angažmá U Nisy, kde působil od léta 2016.

„Loučení s Libercem jsem si představoval jinak. Chtěl jsem si užít ještě poslední dva zápasy, ale kvůli tomu už si další nezahraju, což mě hrozně mrzí," litoval Petr Ševčík, že poslední kolo na podzim na hřišti Bohemians 1905 se ho týkat nebude.

Do sprch musel v 81. minutě po druhé žluté kartě. „Podle mě to bylo úplně směšné vyloučení. Za prvé jsem odehrál první balon a za druhé mi Kayamba skočil na kotník. Nechápu to, nevím, co bych k tomu více řekl," smutnil Ševčík. První napomenutí po hodině hry ovšem vzal na sebe. To ho sudí Jiří Houdek potrestal za nesportovní chování, když mrštil míčem o zem, když nesouhlasil s jeho výrokem.

Petr Ševčík dnes odehrál poslední duel v dresu #FCSL a přestupuje do @slaviaofficial. Děkujeme za odvedené služby a přejeme hodně štěstí v další kariéře. 👍 pic.twitter.com/kNCqtoP5i9 — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) 10. prosince 2018

„Ta byla úplně zbytečná, blbost ode mě. Ale vytekly mi nervy, moje hloupost," kál se Ševčík, který po duelu potvrdil, že již podepsal smlouvu v Edenu. „Je to už definitivní. Ale ještě týden jsem zaměstnancem Slovanu a soustředím se na něj, i když teď už nemám na co...," hlesl.

O Ševčíka stála i Sparta

O olomouckého odchovance měla kromě sešívaného týmu zájem i Sparta, ale 24letý záložník upřednostnil Eden. „Rozhodl trenér Trpišovský, který mě přivedl i sem do Liberce. Věřím v celý jeho realizační tým, hlavně jemu," vysvětlil Ševčík. „Ozvala se mi Sparta i Slavie, top kluby. Prožil jsem půlrok, který mě posunul hodně vysoko. Jsem rád, že jsem tady mohl být, ale mrzí mě hlavně poslední zápas. Konec jsem si představoval jinak," připustil po červené kartě a prohře 1:2.

„Byli jsme hodně pasivní, protože když jsme měli balon, hodně hráčů Opavy bylo pod balonem. Bylo to těžký. Byly tam pasáže, kdy skoro všichni byli ve vápně. Vpředu měli jen útočníka, který jim často výborně podržel balon, což jim hrozně pomohlo," zhodnotil Ševčík hru Liberce ve svém nakonec posledním duelu v jeho barvách.

Severočeši prohrávali již po šesti minutách hry, podobně jako v minulém kole v Teplicích, kdy Slovan inkasoval už ve třetí minutě. „Chtěli jsme být my tím týmem, který dá první gól, což se nám nepodařilo. Uděláme jednu chybu a soupeř nás skoro jako celou sezonu hned potrestá," hořekoval Ševčík. Liberec sice dokázal rychle vyrovnat perfektním trestňákem Romana Potočného, ale šest minut před koncem využil přesilovou hru Dominik Simerský a Opava si odvezla od Ještědu historické tři body.

Petr Sevcik a Lukas Masopust jsou prvnimi jarnimi posilami SKS. Tiskova konference a predstaveni obou hracu s navazujici autogramiadou po skonceni podzimni casti ligy v utery dne 18.12.2018 od 16.00 ve slavistickem muzeu. Petre, Lukasi, vitejte ve Slavii! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 10. prosince 2018

Do Slavie míří i Lukáš Masopust

Jak na svém twitterovém účtu informoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, to Edenu míří i další záložník Lukáš Masopust, který do této doby oblékal dres Jablonce.

Masopust od začátku listopadu nehraje kvůli vážnému zranění kolena, které utrpěl po faulu Jána Ďurici z pražské Dukly. Pětadvacetiletý křídelník měl předtím velmi dobrou formu a patřil do kádru české reprezentace. Za národní tým má na kontě jedno utkání, v lize pak nastoupil ke 149 duelům, v nichž dal 21 branek.

Slavia obě dvě posily oficiálně představí příští týden po skončení podzimní části první ligy.