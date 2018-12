Vzpoura, psali v Rumunsku. Nesmysl, odmítl Stanciu, že by on a jeho krajané bojkotovali trénink

Na pražské Letné po dalším fiasku a prohře s Teplicemi dusno je, o tom není sporu. „Jenže spekulace v rumunských médiích jsou nesmyslné. Situace v lize nás mrzí, bojkotováním tréninků by se ale nic nevyřešilo," odmítl Stanciu informace o bojkotu, které přinesl nejprve portál prosport.ro a poté i další servery a noviny v jeho zemi.

„S trenérem nemáme problém. Pondělní trénink proběhl jako obvykle," tvrdil na klubových stránkách Sparty.

https://www.facebook.com/ACSpartaPraha/posts/10156796983732068

I další z rumunských iniciátorů údajné vzpoury se k němu přidal. „Já a problém s trenérem? Žádný s ním nemám, vždyť on je tím, kdo mě do Sparty přivedl," bránil se Alex Chipciu, jenž měl být druhým z iniciátorů údajné vzpoury.

„Neprožíváme zrovna pozitivní okamžiky, což mně je líto i kvůli fanouškům, kteří nás podporují. Jsme v tom však všichni společně," přidával.

I letenští trenéři odmítli, že by snad došlo k nějakému bojkotu.

„Přístup hráčů k tréninku byl bezproblémový, všichni se řídili pokyny trenérského týmu," ujistil kondiční kouč mužstva Tomáš Malý. „Žádný bojkot tréninku, ale obvyklý pozápasový pracovní den."

Realita na Letné měla podle aktérů vypadat následovně: V devět hodin ráno sraz týmu, v deset hodin tréninková jednotka. Mužstvo bylo rozdělené do dvou skupin – v jedné figurovali hráči, kteří odehráli celé nebo větší část utkání s Teplicemi, v druhé pak fotbalisté, kteří se zapojili do tréninku po zranění, tedy Drchal či Zahustel, a také ti, kteří do zápasu s Teplicemi nezasáhli, což se týkalo vykartovaného Čiviče a Kangy.

„Náš trénink proběhl skutečně jako obvykle," opakovaně ujistil Stanciu.