Štval spoluhráče, měl problémy s motivací a tréninkem. Co z něj udělalo žádaného kanonýra?

Pyšní se skvostnou bilancí! Nasázel sedmnáct gólů v sedmnácti ligových duelech, do nichž dosud naskočil. Útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko je střeleckou hvězdou české nejvyšší soutěže. Při minulém kole na Slavii jej sledovali zástupci předních ruských klubů. Jaká je budoucnost třiadvacetiletého rodáka z Krasnodaru?

„Jsem přesvědčený, že pokud zůstane u nás v klubu, může klidně na konci sezóny pokořit hranici třiceti branek," říká mladoboleslavský trenér Jozef Weber. Určitě nejde o nereálnou metu. Nový formát soutěže ruskému střelci nahrává.

Komličenko, který je v městě aut na hostování z Krasnodaru, je v Česku už třetí sezónu. Nejprve odehrál od léta 2016 půl roku v Liberci, minulý ligový ročník prožil celý v Mladé Boleslavi. Ale nezářil. Tři góly na severu Čech, respektive čtyři v městě aut neodrážely jeho možnosti.

„Nám přišel zajímavý za přijatelnou cenu," vzpomíná Jan Nezmar, nynější sportovní ředitel Slavie, jak Komličenka přivedl do tehdejšího Liberce, který vedl trenér Trpišovský.

Ze vstřeleného gólu se raduje boleslavský útočník Nikolaj Komličenko. Luděk Peřina

„V prvopočátku si myslel, že je něco více. Očekával mnohem jednodušší zařazení. Netušil, jak složité je uspět v české lize. Takže zažíval rozčarování. Navíc byl nedotrénovaný. A vážně nebyl z těch, kteří by trénink odjezdili na sto procent, a ještě si přidal, aby dohnal handicap. V tomto ohledu to bylo strašně složité," popisuje Nezmar. „Nakonec se nám povedlo Nikiho přivést na správnou cestu, ale byla to každodenní práce a piplačka. Je složitý na motivaci, donutit ho nepřetržitě pracovat na sto procent je obtížné," vypravuje Nezmar.

A boleslavský trenér dává bývalému vynikajícímu útočníkovi za pravdu. „Česká kabina je specifická. Když kluci viděli, že nepracuje naplno, těžko si k nim hledal cestu a oni k němu," připouští Weber, že intenzivní dril ruskému střelci příliš nevoní.

„Je třeba si uvědomit, že ego zahraničních hráčů je odlišné. V předešlé sezóně nedostával tolik prostoru, necítil se komfortně, proto nehrál dobře. V létě jsme na něj však vsadili. Sedli jsme si s ním a řekli mu, že bude naší jedničkou. Prospělo mu to. Potřebuje se cítit důležitý," vysvětluje Komličenkovu proměnu Weber.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi

Vlastimil Vacek

„Když ho srovnám v době příchodu do Liberce a nyní, urazil obrovský kus cesty. Zlepšil se pohybově, vyspěl fyzicky. Je silný na míči, přesný v koncovce. Pochopil, že fotbal není jen o střílení gólů, ale i práci pro mužstvo," chválí bývalého svěřence Jindřich Trpišovský, nynější šéf slávistické lavičky.

Ruský útočník s vědomím trenérovy důvěry ožil. V přípravě vstřelil tři branky, formu potvrdil trefou v úvodním kole. Další gól přidal ve třetím dějství, v pátém se zaskvěl hattrickem. „Když kluci v létě viděli, jak dře, začali mu věřit. S každým gólem jeho pozice rostla, získal si tým přístupem. Spoluhráči už ho berou jako klíčového," vypravuje Weber.

Pozici Komličenka začínají sondovat velkého ruské kluby. Jenže Weber je přesvědčený, že na odchod má útočník ještě čas. „Potřebuje pocit důležitosti. A nevím, jestli v jiných týmech dostane stejnou roli jako u nás. Vedení klubu mě ujistilo, že na jaře bude Komličenko v Mladé Boleslavi. Ale je jasné, že každý gól zvyšuje jeho cenu, tak se musím nechat překvapit," krčí smířlivě rameny Weber.

A poukazuje na faktor, který dost možná zajistí Komličenkovo setrvání ve středočeském městě: „Jeho podzim byl skutečně skvělý, ale jde o půl sezóny. To je málo. Musí výkonnost potvrdit, gólové zápisy opakovat. Proto by mu prospělo, kdyby zůstal."