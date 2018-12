Dukla přezimuje poslední. Musíme přivést hráče s válečnickým srdcem, plánuje Skuhravý

„Skákal jsem zblízka na Divíškův centr. Byl jsem kousek od tyče, a tak jsem raději zavřel při výskoku oči a doufal jsem, že do ní nenarazím. Dopadlo to přesně tak, jak jsem chtěl. Povedlo se mi míč usměrnit hlavou do sítě a nezranil jsem se," usmívá se Zajíc, pro něhož je celek z Julisky oblíbeným soupeřem. „Pokud si dobře pamatuju, vstřelil jsem Dukle v pěti zápasech čtyři góly. Netuším, čím to je, že se mi proti ní tak daří," přemítá.

Zatímco do přestávky hradišťské mužstvo dominovalo, po změně stran přidali Pražané výrazně na aktivitě. „To už pak asi nebyl fotbal, který by diváky nějak moc bavil. Důležité tři body jsme ovšem nakonec ukopali. Vzhledem k výsledkům uplynulých čtyř kol můžeme Vánoce strávit v klidu," těší Zajíce.

Trenér Slovácka Martin Svědík svůj tým za první půli pochválil. „Počínali jsme si v ní agresivně, moc jsme toho hostům nedovolili. Bohužel jsme ale nepřidali druhou branku. Zejména Navrátil ji měl na noze. Po pauze kluci v obavách o výsledek trochu znervózněli. Pustili jsme Duklu do hry, avšak těsné vedení jsme uhájili. To je pro nás mimořádně důležité," oddechl si Svědík.

Ve finální fázi jsme zase byli impotentní, bědoval kouč

Jeho kolega, kouč Dukly Roman Skuhravý, naopak netají obrovské zklamání. „To, co jsme předvedli v prvním poločase, nemělo s ligovým fotbalem mnoho společného. Až po přestávkovém prostřídání jsme se s mladíky Krunertem a Kottem zlepšili, avšak ve finální fázi jsme byli zase impotentní," smutní.

V podobném duchu hovoří i gólman Pražanů Filip Rada. „O prvním poločase se ani nemá cenu bavit. O přestávce jsme se v šatně seřvali a ve druhém jsme Slovácko aspoň trochu zatlačili. Jenže bez pořádné střely na bránu se bodovat nedá," má jasno.

Podle Skuhravého musí v tabulce poslední Dukla přistoupit v zimní pauze k takovým krokům, aby se na jaře v nejvyšší soutěži udržela. „Chce to obměnit mužstvo, které je špatně poskládané. Máme šikovné borce, kteří ovšem netvoří tým. Musíme přivést takové fotbalisty, kteří budou zarputilí, budou mít válečnické srdce a ochotu se o záchranu porvat," zná Skuhravý recept na to, jak vyvést klub se slavnou tradicí ze současné mizérie.