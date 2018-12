Probuzený plzeňský střelec Chorý litoval, že už podzim skončil

Je jedním z mála plzeňských hráčů, které dost a dost mrzí, že fotbalový rok nedělním ligovým zápasem Viktorie s Karvinou skončil. Vždyť právě v uplynulých dnech a týdnech se dočkal probuzený střelec Tomáš Chorý svých velkých chvil, kvůli nimž přišel z Olomouce do Viktorie. V ligových duelech, úplně nakonec i v Lize mistrů, v níž vstřelil v poslednímu duelu základní skupiny s římským AS vítězný, a hlavně postupový gól.

Asi litujete, že fotbalový podzim je u konce, když se vám konečně začalo dařit herně i střelecky.

Opravdu to mrzí. Povedlo si mi naskočit do rozjetého plzeňského vlaku, konečně jsem začal dávat góly, kvůli nimž jsem do Viktorky přišel, a i proto jsem se cítil dobře a věřil si. A teď je najednou konec.

Bylo pro vás hodně složité tak dlouho čekat na chvíli, až se konečně prosadíte a budete mít v plzeňské sestavě stabilní místo?

Jednoduché to rozhodně nebylo. Zvlášť po zápasech proti Příbrami či Liberci, v nichž jsem dostal příležitost, ale střelecky se neprosadil. Začal jsem pociťovat tlak, ale snažil jsem si ho nepřipouštět a mít hlavu pořád nahoře. Zvlášť když jsem od spoluhráčů i trenéra slyšel, že trefa i má chvíle přijde.

Útočník Tomáš Chorý a jeho radost z gólu. Vlastimil Vacek

Pro sebevědomí a sebedůvěru střelce moc potřebné ujišťování. Zvláště, když až do zranění byl pro trenéra Vrbu jasnou volbou na hrot útoku Krmenčík.

A důležité ujišťování. Zvlášť když jsem ho slyšel i o trenéra Vrby, který mi nepřestával věřit. Několikrát mi opakoval, že stačí jedna, třeba hodně ušmudlaná branka, a všechno se zlomí. Měl pravdu. V Olomouci jsem ji dal a najednou se mi začalo dařit, začal jsem pravidelně hrát a dávat góly. Věřím si, víc si dovolím, na hřišti se najednou cítím o moclépe.

Dokonce se vám dařilo tak, že jste v posledním duelu Ligy mistrů s AS Řím rozhodl o postupu Plzně do Evropské ligy. Neměl jste obavy, abyste nezaplatili daň tomuto střetnutí v posledním zápase domácího ligového podzimu s Karvinou?

Na Plzni je obdivuhodné, jakou v sobě má sílu a jak dokáže přepnout z Ligy mistrů na domácí soutěž, což není vůbec jednoduché. Proto jsem věřil, že i tenhle zápas zvládneme.

Zvládli jste ho, ale druhou půli jste si zbytečně zkomplikovali.

Začali jsme dobře, celou první půli byli aktivnější, dali dva góly, trefili navíc Procházkou spojnici břevna s tyčí, měli jsme tolik šancí, že jsme mohli vést o čtyři pět branek. Jenže tu třetí jsme nepřidali, takže po změně stran stačil jeden gól Karviné a naše pasivita, abychom si přivodili komplikace. Tři body ale naštěstí zůstaly v Plzni.